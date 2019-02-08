Zeybekci: Alkollü içki üretimini destekleyerek geldik

AK Parti tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yaşam tarzı tartışmalarının bir yobazlık örneği olduğunu belirtti. Zeybekci, AK Parti iktidara olarak yerli içki üretimini desteklediklerini ve ithal edilen içkilerde bu nedenle vergi artırımına gittiklerini söyledi.

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci, T24'ten Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladı.

Yaşam tarzı tartışmalarıyla İzmir'e haksızlık yapıldığını belirten Zeybekci, bunları 'gericilik' ve 'yobazlık' olarak nitelendirdi.

Laik ve Atatürkçü seçmene de mesaj veren Zeybekci "Atatürk yüzde 25'lik bir partinin insafına mı kaldı, Atatürk anti-emperyalist duruşuyla bağımsızlığın sembolüdür, 82 milyonun kahramanıdır ama herkesin sevme şekli başkadır" dedi.

Zeybekci, Şirin Payzın'ın "AK Parti'ye yönelik genel bir ön yargı var, şarap üretimine teşvik vermeyi düşünür müsünüz?" sorusunu "Alkollü içki üretimini destekleyerek geldik, hükümet olarak yerli içki üretimimizi, diğer ülkelerden ithal edilen ürünlerin üzerine koyduğumuz vergilerle koruyarak geldik" diye yanıtladı.

Zeybekci, "Kürt seçmenin de belirleyici olduğu İzmir'de Kürt seçmene ne mesajınız var?" sorusuna da "Kürt vatandaşlarımızı bir kimlikle tanımlamak, ayrıştırmaktır" sözleriyle karşılık verdi.

'HDP SEÇİMLERE GİREN LEGAL BİR PARTİDİR'

Nihat Zeybekci, Payzın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "HDP eşittir PKK" açıklamasının Kürt seçmen nezdinde sıkıntı yaratıp yaratmadığı sorusu üzerine, "HDP demokratik, seçimlere giren legal bir partidir. Ama terörü bir kez lanetlemeleri gerekir" ifadesini kullandı.