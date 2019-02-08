CHP'nin eski Tunceli Başkanı Güder, parti üyeliğinden ihraç edildi

Tunceli CHP eski İl Başkanı Ali Rıza Güder, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yolluk ve parti teşkilatı ile ilgili açıklamaları nedeniyle sevk edildiği CHP İl Disiplin Kurulu'nca parti üyeliğinden ihraç edildi.

2015- 2016 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli İl Başkanlığı'nı yapan Ali Rıza Güder, 15 Ocak 2019'da Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yolluk ile yaptığı tartışma nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi. Parti ile ilgili hakaret içeren sözler de sarf ettiği belirtilen Güder'in, CHP Tunceli İl Disiplin Kurulu, parti üyeliğinden kesin ihracına karar verdi.

'YEREL SEÇİMLER ÖNCESİ DOĞRU BULMUYORUM'

İhraç kararının değerlendiren Güder, yerel seçimler öncesi böylesi girişimlerde bulunulmasının yanlış olduğunu ifade ederek, "Benim disiplin kuruluna sevk edildiğimden haberim oldu. Ancak disiplin kurulu nasıl bir karar aldı bilmiyorum. Bana tebliğ edilen bir karar yok. Dolayısıyla bu konuda bir şey söylemem doğru değil, karar elime ulaştığı zaman yorum yapabilirim. Yerel seçimler öncesi böyle bir girişimde bulunulmasını doğru bulmuyorum" dedi.

15 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜNDE YAPTIĞI KONUŞMAYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Güder, Tunceli Valiliği tarafından 2017 yılında, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle düzenlen programda yaptığı konuşmayla Türkiye gündemine gelmişti. Güder, PKK tarafından öldürülen öğretmen Necmettin Yılmaz ilgili yaptığı konuşmasında, PKK'ya sert eleştirilerde bulunarak, bu toprakları terk etmelerini istemişti.