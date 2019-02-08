CHP'nin eski Tunceli Başkanı Güder, parti üyeliğinden ihraç edildi

2015- 2016 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli İl Başkanlığı'nı yapan Ali Rıza Güder, 15 Ocak 2019'da Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yolluk ile yaptığı tartışma nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi. Parti ile ilgili hakaret içeren sözler de sarf ettiği belirtilen Güder'in, CHP Tunceli İl Disiplin Kurulu, parti üyeliğinden kesin ihracına karar verdi.
'YEREL SEÇİMLER ÖNCESİ DOĞRU BULMUYORUM'
15 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜNDE YAPTIĞI KONUŞMAYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Güder, Tunceli Valiliği tarafından 2017 yılında, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle düzenlen programda yaptığı konuşmayla Türkiye gündemine gelmişti. Güder, PKK tarafından öldürülen öğretmen Necmettin Yılmaz ilgili yaptığı konuşmasında, PKK'ya sert eleştirilerde bulunarak, bu toprakları terk etmelerini istemişti.
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