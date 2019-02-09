Esenyurt'ta mahalleliler ile Suriyeli sığınmacılar arasında kavga: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Bağlarçeşme Mahallesi'nde düğünden çıkanlar ile aralarında sığınmacıların da olduğu bir grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda yaralanan 4 kişi, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin müdahalesinin ardından gruplar bölgeden uzaklaştırıldı.

Kavganın ardından dükkanların yağmalandığı da iddia edildi.

Bağlarçeşme Mahallesi'nde düğünden çıkanlar ile aralarında sığınmacıların da olduğu bir grup arasında tartışma çıktığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 4 kişinin yaralandığı ve Suriyelilere ait iş yerlerinin tahrip edildiği bildirildi https://t.co/OdfdmNIfVE pic.twitter.com/R9mYtWsXWU — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 9, 2019

​Henüz kavganın çıkış nedeni bilinmezken, iddiaya göre çıkan olaylarda, Suriyelilere ait iş yerlerinin tahrip edildiği de ifade edildi. Görüntülerde, vatandaşların kalabalık gruplar halinde toplandığı da fark edilirken, polisin olaylara müdahale ettiği belirtildi.

Polis olaylara müdahale ediyor pic.twitter.com/LKGTSyDAyy — Esenyurt Gündem (@gundemesenyurt) February 9, 2019

​İlçe merkezinde TOMA’lar ve çevik kuvvet ekipleri bekletilirken, gerginlik ise devam ediyor. Olay yerine gelen emniyet güçlerinin meydanı ablukaya alarak giriş ve çıkışlara müsaade etmediği aktarıldı.

Ayrıca polisin, toplanan gruplara müdahalede bulunduğu da görüldü.

Esenyurt'ta Suriyelilerin yaşadığı mahallelerde olaylar…



İŞTE GÖRÜNTÜLER…



Tekbir sesleri… Burası Türkiye, Suriye değil sloganları…



Kalabalık yürüyüşe geçince polis gaz ve tazyikli su kullandı. pic.twitter.com/2S13lihtet — erdem (@errdemglr) February 9, 2019

​Olayla ilgili soruşturma sürüyor.