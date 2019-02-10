Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini en kısa sürede bitiririz

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da yaptığı bir diğer konuşmada meyve sebze fiyatlarıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da AK Partililere seslendi:

* Domates, patates, patlıcan diyorlar. Bunların hepsi yutturmaca. Bir çete de öyle türedi. Biz de tanzim satışlarla illere gidiyoruz. Halde terör estirenlerin işini en kısa sürede bitiririz.

* Ticaret Bakanlığından müfettişler, hale gitmişler. Halde rapor tutacak olan bu müfettişlerimizi dövmeye kalktılar. Neden? Çünkü kovana çomak sokulduğu için. Eğer kendini devletten güçlü zannedenler varsa şunu bilsinler ki, devlet nasıl teröristlere Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te mağraların içinde işini bitirdiyse, halde terör estirenlerin işini de biz en kısa zamanda bitiririz.

* Sandıklarda en ufak bir su sızmasına, kaçağa izin vermeyeceğiz. Bir sandıkta 300 ila 350 seçmen var. Bunları paylaşacağız. Önceden kahve dağıtıyorduk, şimdi çay dağıtacağız. Bu hazırlanan 250'şer gramlık çay poşetlerimiz var. Teşkilatımız bunları size teslim edecek siz de bunları teslim edeceksiniz ve keyifli saatler diyeceksiniz. Bununla evlere gireceğiz.

* Durmak yok yola devam. İstanbul'u 1 Nisan'dan itibaren daha da geliştirerek yola devam edeceğiz. Bugün AKM'nin yeni binasının temelini attı. 20 ay sonra AKM yeni haliyle bitmiş olacak. Muhteşem bir opera binası yapıyoruz. İstanbul'a da bu layık. İstanbul'da inşallah Binali Yıldıırm kardeşimizle yola devam edeceğiz. CHP'yi 3 Ç ile tarif edersiniz; çöp, çamur, çukur… Şu anda övündüğümüz bir Bağcılar, bir Güngören varsa bu AK Parti belediyeciliğidir.