İBB 34 ilçede sebze meyve satacak

Baraçlı, "Bizler bu uygulamamızı gerçekleştirirken tarladan toplanan ürünün fiyatının aynen İstanbul'daki vatandaşlarımıza yansıtılması için çaba sarf edeceğiz.'' dedi.
"Tüm ekip arkadaşlarımız, zabıta ve halkla ilişkiler ekibimiz öncülüğünde satışlarımızı bu noktalarda gerçekleştireceğiz" diyen Baraçlı, ürünlerin kalitelerinin ön planda olacağını, amacın enflasyonla mücadele ederek vatandaşın temiz ve lezzetli ürünleri almasını sağlamak olduğunu vurguladı.
Baraçlı, "Önümüzdeki hafta İstanbul'daki 50 tanzim satış noktasında vatandaşın sebze ve meyve fiyatları ile ilgili problemlerini ortadan kaldırmak için ilk etapta domates, salatalık, ıspanak, patates, soğan, patlıcan ve biber olmak üzere çalışmalarımız başlayacak" değerlendirmesini yaptı.
Satış noktalarındaki tüm araçlarda BELTUR görevlileri olacağı öğrenilirken, Arnavutköy, Adalar, Şile, Silivri ve Çatalca'da üreticilik yapıldığı için bu 5 ilçede satış olmayacağı belirtildi.
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