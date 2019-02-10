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18:57 10 Şubat 2019
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    sebze - meyve - hal

    İBB 34 ilçede sebze meyve satacak

    © Flickr /
    Türkiye
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    Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 34 ilçede 50 tanzim satış noktasının hayata geçirileceği açıklandı.

    Tanzim satış- İstanbul
    © AA / İdris Sülün
    İstanbul'daki ilk tanzim satış noktası Gaziosmanpaşa'da açıldı
    Aksaray Meydanı'nda kurulan mobil tanzim satış noktasında açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, enflasyonla topyekün mücadele adına Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle İstanbul'un 50 noktasında büyük çadırlarda vatandaşlara sebze meyve satışı gerçekleştireceklerini kaydetti.

    Baraçlı, "Bizler bu uygulamamızı gerçekleştirirken tarladan toplanan ürünün fiyatının aynen İstanbul'daki vatandaşlarımıza yansıtılması için çaba sarf edeceğiz.'' dedi.

    "Tüm ekip arkadaşlarımız, zabıta ve halkla ilişkiler ekibimiz öncülüğünde satışlarımızı bu noktalarda gerçekleştireceğiz" diyen Baraçlı, ürünlerin kalitelerinin ön planda olacağını, amacın enflasyonla mücadele ederek vatandaşın temiz ve lezzetli ürünleri almasını sağlamak olduğunu vurguladı.

    Ankara'da kurulan ilk sebze, meyve satışı yapacağı tanzim satış çadırı
    İHA
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    Baraçlı, "Önümüzdeki hafta İstanbul'daki 50 tanzim satış noktasında vatandaşın sebze ve meyve fiyatları ile ilgili problemlerini ortadan kaldırmak için ilk etapta domates, salatalık, ıspanak, patates, soğan, patlıcan ve biber olmak üzere çalışmalarımız başlayacak" değerlendirmesini yaptı.

    Satış noktalarındaki tüm araçlarda BELTUR görevlileri olacağı öğrenilirken, Arnavutköy, Adalar, Şile, Silivri ve Çatalca'da üreticilik yapıldığı için bu 5 ilçede satış olmayacağı belirtildi.

    Etiketler:
    mobil tanzim satış noktaları, BELTUR, Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, İstanbul
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