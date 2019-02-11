Cirit, yeniden Yargıtay Başkanı seçildi

Yargıtay Başkanı Cirit'in 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca seçim yapıldı.

© AA / Mehmet Ali Özcan Yargıtay Başkanı Cirit: Türkiye'de yargı bağımsız ve tarafsızdır, hiçbir merciden emir alamaz

Seçime tek aday olarak giren Cirit, 363 oyla yeniden başkanlığa seçildi.

Yaş haddinden emekli olması için yaklaşık bir yıllık süresi kalan Cirit, emekliye ayrılacağı 23 Mart 2020'ye kadar görevde kalacak.

Yargıtay üyeliğine 2004'te seçilen Cirit, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 2011'de Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanlığı'na, bu görevini sürdürürken 10 Şubat 2015'te Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yargıtay Birinci Başkanlığı'na seçilmişti.