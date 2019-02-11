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12:07 11 Şubat 2019
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    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov

    Karlov suikastı sanığı Kekeç: Milliyetçi duygularım sebebiyle katilin telefonuna mesaj çektim

    © REUTERS / Uğur Kavas
    Türkiye
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    Rus Büyükelçi Karlov suikastı davası kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen Abdulsamet Kekeç savunmasında, "ABD'deyken Rus Büyükelçi'nin öldürülmesi haberini gördüm. Milliyetçi duygularım sebebiyle katilin telefonuna mesaj çektim. 'Ulan şerefsiz, o adamı neden öldürdün? Eline ne geçti? Sana cehennemde iyi yanmalar' yazdım" dedi.

    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin Fethullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı davada, hakkında yakalama kararı bulunan Abdulsamet Kekeç'in savunmasının celse arasında alındığı, sanığın suçlamaları kabul etmediği bildirildi.

    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'ta Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.
    © AP Photo / Burhan Özbilici
    Karlov suikastı davasında ara karar
    Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı. Bazı sanıklarla ise bulundukları cezaevinden video konferans sistemi üzerinden bağlantı kuruldu.

    Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, bazı sanık avukatlarının duruşmada hazır bulunamayacaklarına ilişkin mazeret gönderdiklerini, ayrıca önceki celselerde savunmasını yapmayan sanıklar Şahin Söğüt, Hüseyin Kötüce ve Vehbi Kürşad Akalın'ın avukatlarının, savunmalarını hazırlayamadıkları gerekçesiyle ek süre istediklerini açıkladı.

    Başkan Otçu, önceki celselerde duruşmada hazır bulunmaması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Abdulsamet Kekeç'in celse arasında avukatıyla mahkemeye geldiğini ve ifadesinin alındığını belirtti.

    TUTUKLU SANIKLARIN HEPSİ TAHLİYE TALEP ETTİ

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik /
    Zaharova: Türkiye’nin Karlov’la ilgili yürüttüğü soruşturmayı takip ediyoruz
    Beyanları sorulan sanıklar Söğüt, Kötüce ve Akalın, avukatlarının mazeretlerinin kabul edilmesini isteyerek, savunmalarını avukatlarının hazır bulunduğu celsede yapacaklarını belirtti.

    Tutuklu sanıkların tamamı tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, cumhuriyet savcısının da görüşü doğrultusunda Söğüt, Kötüce ve Akalın ile avukatlarına savunmalarını hazırlamaları için yeniden süre verdi.

    Tutuklu sanıkların mevcut durumunun devamına hükmeden mahkeme duruşmayı erteledi.

    KEKEÇ: ABD'YE 4-5 KEZ GİTTİM

    Russian Ambassador to Turkey Andrey Karlov
    © Fotoğraf : Russian Embassy in Turkey
    Karlov suikastı sanığı: Menzil tarikatına bağlıyım
    Dosya kapsamına giren tutanağa göre, sanıklardan Abdulsamet Kekeç, celse arasında alınan savunmasında FETÖ ile herhangi bir bağlantısının olmadığını, örgütün eğitim kurumlarına devam etmediğini ve yurtlarında kalmadığını öne sürdü.

    İnşaatçı olduğunu, genellikle boya ve alçı yaptığını, daha önce GSM bayisinde ve özel havayolunun apron hizmetlerinde çalıştığını anlatan Kekeç, ABD'ye 4-5 kez gittiğini, son gidişinin 15 Kasım 2016'da olduğunu bildirdi.

    ABD'de inşaatta çalıştığını ve Ferit T. adlı inşaat işlerinde çalışan tanıdığıyla kaldığını kaydeden Kekeç, şu beyanda bulundu:

    'SANA CEHENNEMDE İYİ YANMALAR'

    "ABD'deyken Türkiye'deki haber sitelerini sürekli takip ediyorum. 19 Aralık 2016'da Rus Büyükelçi'nin öldürülmesi haberini gördüm. Milliyetçi duygularım sebebiyle haber sitelerinden öğrendiğim katilin telefonuna mesaj çektim. Hatırladığım kadarıyla mesajda 'Ulan şerefsiz, o adamı neden öldürdün? Eline ne geçti? Sana cehennemde iyi yanmalar' şeklinde yazdım. Bir de gülücük şeklinde emoji göndermişim ama emojiyi hatırlamıyorum."

    Andrey Karlov
    © AP Photo / Burhan Özbilici
    Karlov'un katili hakkında yeni bilgiler: 'Cep telefonu hastasıydı, 'Sen nasılsın?' diye sormayacak kadar bön biriydi'
    Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ı hiç tanımadığını söyleyen Kekeç, bu olay nedeniyle arandığını öğrendiğinde ABD'de bulunduğunu ancak "FETÖ ile bağlantısı olmadığından" Türkiye'ye döndüğünü ve havalimanında gözaltına alındığını belirtti.

    Kekeç, savunmasına şöyle devam etti: "Savcı, büyükelçinin öldürüldüğü saatten daha öncesinde katile mesaj çektiğimi söyleyerek, hakkımda suçlamada bulundu ancak ben söz konusu mesajları katliamı öğrendikten sonra çektiğimi söyledim. Benim, ABD'den 19 Aralık 2016 günü saat 19.12'de mesaj çektiğim, bu saatin Türkiye'de 20 Aralık 2016 saat 06.12 ve devam eden saatlere tekabül ettiği anlaşıldı. Katilin telefonunu internetten bulmuştum ancak gözaltında bulunduğum sırada hangi haber sitesinden bunu öğrendiğimi hatırlayamadım ancak gözaltı süresi bittikten sonra örgüt tarafından çeşitli haber sitelerinde hedef şaşırtmak amacıyla örgütün telefon numarasını yayımladığı ve yüzlerce kişinin bu telefon numarasına mesaj çektiği anlaşıldı."

    'BİR DOLARLIK BANKNOTLARIN BÜTÜN SERİLERİ ABD'DE KULLANILIYOR'

    Kekeç, ABD'ye yolculuklarını daha ucuza gelmesi nedeniyle Ukrayna ve Azerbaycan üzerinden yaptığını ifade etti.

    Russian Ambassador to Turkey Andrey Karlov
    © Fotoğraf : Russian Embassy in Turkey
    Karlov suikastı soruşturmasında sona gelindi: İddianameye göre 1 numaralı şüpheli Gülen
    ABD'den dönüşünde üzerinde 440 dolar bulunduğunu, bunların arasında 3 adet bir dolarlık banknot olduğunu kaydeden Kekeç, "ABD'de bir dolarlık banknotların bütün serileri, A ve F serileri halen serbestçe halk arasında kullanılmaktadır" beyanında bulundu.

    Kekeç, anksiyete bozukluğu tedavisi gördüğünü, ilaç kullandığını, bu sebeple duruşmalardan vareste tutulmak istediğini bildirdi.

    Sanık avukatı Uğur Karakaş da yargılamanın başladığı hafta duruşmaların cuma gününe kadar süreceğinin söylendiğini, müvekkilinin de duruşmaya cuma günü katılacağını ancak perşembe günü duruşmaların bittiğini ve müvekkili hakkında yakalama kararı çıkartıldığını öğrendiklerini ifade etti.

    SERBEST BIRAKILAN KEKEÇ, DURUŞMALARDAN VARESTE TUTULDU

    Karakaş, FETÖ ile irtibatı bulunmayan müvekkilinin duruşmalardan vareste tutulmasını ve beraatini istedi. Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının da talebi doğrultusunda Kekeç'i serbest bıraktı ve duruşmalardan vareste tuttu.

    NE OLMUŞTU?

    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide, polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

    Andrey Karlov
    © AP Photo / Burhan Özbilici
    Rus Büyükelçi Karlov'un öldürüldüğü serginin organizatörü: Adım adeta dolgu malzemesi olarak iddianameye dahil edildi
    Olaya ilişkin soruşturma sonucunda Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişi hakkında dava açılmıştı. İddianamede Gülen ile 16 sanığın suikastla doğrudan bağlantıları ortaya konurken 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'terör amacıyla tasarlayarak öldürme' suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanında 'terör amaçlı tasarlayarak öldürmeye azmettirme' ve 'terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından çeşitli sürelerle hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

    Soruşturma kapsamında ulaşılan ve biri suikastçı Altıntaş'ın örgüt içindeki 'öğretmeni' Şahin Söğüt'ün eşi Ayşe Söğüt'le İzmir Polis Meslek Yüksekokulundaki eğitimi sırasında Altıntaş ile aynı 'örgüt hücresi'nde yer aldığı kaydedilen 12 sanığın ise cinayetle doğrudan ilişkileri açığa çıkartılamazken FETÖ üyesi oldukları belirlenerek 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapse çarptırılmaları talep edilmişti.

    İddianamede Karlov suikastının arkasında 15 Temmuz darbe girişiminin faili ve aynı zamanda casusluk ve istihbarat örgütü olan FETÖ'nün bulunduğu, suikastın, 'Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere yönelik provokasyon türünde bir eylem' olduğu kaydedilmişti. Davanın Fethullah Gülen ile Şerif Ali Tekalan ve Emrullah Uslu'nun da arasında bulunduğu kimi sanıkları firari durumda.

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    Etiketler:
    Mahkeme, Dava, Suikast, FETÖ, Vehbi Kürşad Akalın, Şahin Söğüt, Hüseyin Kötüce, Hüsamettin Otçu, Emrullah Uslu, Şerif Ali Tekalan, Fethullah Gülen, Mevlüt Mert Altıntaş, Andrey Karlov, Abdulsamet Kekeç, ABD, Rusya, Türkiye
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