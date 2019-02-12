Çavuşoğlu: Rantçılar ortadan kalkacak

Antalya'da çiftçinin 2 liraya sattığı ürünün İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde yüzde 300-400 artışla tüketiciye satıldığını söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çiftçinin aldığı para düşük, tüketicinin ödediği ücret yüksek. Yüzde 400 parayı kim kazanıyor? Çiftçi kazanacak, malının değerini alacak. Aradaki rantçılar ortadan kalkacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesinde AK Parti'nin seçim ofisinin açılışına katıldı.

AK Parti Serik Belediye Başkanı adayı Enver Aputkan, AK Partili ve MHP'li ilçe yöneticileri ile 'Cumhur İittifakı'nı destekleyenlerin katıldığı açılışta konuşan Çavuşoğlu, 17 yıldır aktif siyaset hayatında en çok geldiği ilçenin Serik olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ittifaklar kurulduğunu söyleyen Çavuşoğlu, önemli olanın, kiminle ve ne için ittifak yapıldığı olduğunu söyledi. Geçen seçimde 'kirli ittifak' olduğunu ancak bu ittifakın adının konulmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Kirli ittifakın adı Millet İttifakı değil, zillet ve illet ittifakıdır" diye konuştu.

'Zillet ittifakı'nın içinde terörü destekleyenler ve teröristler olduğunu ileri süren Çavuşoğlu, "Ülkenin parçalanmasını isteyen kim varsa hepsi bu ittifakın içinde, FETÖ de bunun içinde. Gerçek anlamda milliyetçi olan CHP'liler, birçok yerde bu gerçeğin farkında. Ççok ciddi huzursuzluk var. İYİ Parti'ye oy verenler içinde de ciddi rahatsızlıkları görüyoruz. CHP'nin içinde PKK sempatizanları var, teröristlerin cenazelerine katılıyorlar" dedi.

'ÇİFTÇİ KAZANACAĞINA RANTÇILAR KAZANIYOR'

© AA / Erçin Top Erdoğan: Tanzim satış noktalarında fiyatlar yarı yarıya düştü, temizlik maddeleri satışına da gireceğiz

Son günlerde sıkça gündeme gelen sebze- meyve fiyatlarıyla ilgili de konuşan Çavuşoğlu, çiftçinin ve tüketicinin hakkını korumak zorunda olduklarını söyledi.

Antalya'da çiftçinin 2 liraya sattığı ürünün İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde yüzde 300-400 artışla tüketiciye satıldığını belirten Çavuşoğlu, "Çiftçinin aldığı para düşük, tüketicinin ödediği ücret yüksek. Aradaki yüzde 400 parayı kim kazanıyor? Seralarda alın teriyle çalışan çiftçi kazanacağına, rantçılar kazanıyor. Çiftçi kazanacak, malının değerini alacak. Tüketiciler de makul fiyata alacak. Aradaki rantçılar ortadan kalkacak" ifadelerini kullandı.