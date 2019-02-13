AK Parti Sözcüsü Çelik: Kadın ve genç üye konusunda hassasiyetimiz var

Çelik, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında partisinin Aksaray teşkilatını ziyaret etti. Seçimlerle Türkiye'de çok önemli değişimlerin gerçekleşeceğini dile getiren Çelik, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle vatandaşın siyasi hayatta doğrudan özne olması ve doğrudan siyasi hayatın sahibi olması şeklindeki husus gerçekleşmiş oldu. Bizim açımızdan çok partili hayata geçmek nasıl bir devrim ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesi de aynı şekilde bir devrimdir."

'AHLAKİ ÖLÇÜLERE UYGUN OLMASI GEREKİYOR'

Partisinin aday gösterdiği kişilerde belli kriterlerin bulunması gerektiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti: "Genel merkezimizin koyduğu kriterler var. AK Parti'nin ahlaki ölçülerine uygun olması gerekiyor. Bu ölçülere uygun olanlar içerisinden, o şehrin demografik yapısının temsiliyeti noktasında güçlü bir listenin hazırlanması ve toplumda karşılığı olan isimlerin daha güçlü bir şekilde listelerde yer alması önemli bir husus. Bu kişilerin belediye çalışanı olmaması, milletvekilleriyle ve yöneticilerimizle yakın akrabalıklarının olmaması önemli bir husus. Kadın ve genç üye konusunda hassasiyetimiz var. AK Parti Türkiye'nin en büyük kitle partisidir. Dünya çapında marka olmuş bir partidir. Siyaset literatürüne girecek kadar üst üste seçim kazanan bir partidir. Dünya genelinde iktidarda olan partiler kan kaybederken muhalefet partileri yükselişe geçiyor ancak AK Parti iktidarda olduğu dönemde sürekli güç kazanan bir parti olmuştur. Bunun sebebi AK Parti'nin herhangi bir zorlamaya ihtiyaç duymaksızın toplumdan gelen taleplere doğru bir şekilde karşılık vermesi ve toplumdan gelen değişim taleplerine öncülük edebilmesidir. Siyasetin tanımı ve amacı da budur."