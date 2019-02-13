Firari iş adamı Galip Öztürk'e piyasa dolandırıcılığı tedbiri

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, firari iş adamı Galip Öztürk'ün Albaraka Türk hisselerinde işlem yaptığı ve olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olduğu SPK tarafından tespit edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu dün Albaraka Türk hissesindeki olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin toplandı. Toplantı sonucunda Öztürk'ün Metro Avrasya Investment Georgia ve Metro Yatırım Menkul Değerler'in hesapları donduruldu.

5 Şubat 2018 tarihinde 1.31 lira seviyesinde işlem gören Albaraka Türk hissesi 6 işlem gününün sonunda 2.12 liraya kadar yükseldi. Kısa sürede yüzde 62 oranında prim yapan hisse Sermaye Piyasası Kurulu'nun radarına takıldı. Kurul'un yaptığı incelemeler sonunda hissede hareketliliğe neden olan Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş., Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Öztürk'ün mülkiyetlerinde bulunan Albaraka Türk Katılım Bankası paylarının 12/02/2019 tarihi itibariyla 6 ay boyunca borsada satışa konu edilmemesine karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun aldığı karar neticesinde müebbet hapse mahkum edilen Öztürk, Albaraka Türk hissesinde bulunan paylarını 6 ay boyunca borsada satamayacak. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği kapsamında Öztürk'ün elinde bulunan payları dondurulacak ve Albaraka Türk hissesinde normal fiyat adımlarından işlemlerin temini sağlanacak.