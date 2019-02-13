AK Partili Turan'dan 3600 ek gösterge açıklaması: AK Parti'nin söz verip de yapmadığı hiçbir mesele yok

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 3600 ek göstergeyle ilgili olarak "Söz verdiğimiz her konunun arkasındayız. Meclis takvimine uygun olması halinde tüm sözlerimizin yerine getirilmesi için yoğun çaba içerisindeyiz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, makamında gazetecilerle bir araya geldi.

Turan, bir soru üzerine 3600 ek göstergeye ilişkin talebin seçimden önce gündeme alınacağını söyledi. Turan, "AK Parti'nin söz verip de yapmadığı hiçbir mesele yok. Söz verdiğimiz her konunun arkasındayız. Meclis takvimine uygun olması halinde tüm sözlerimizin yerine getirilmesi için yoğun çaba içerisindeyiz" diye konuştu.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 3600 ek göstergenin gündemlerinde olan bir konu olduğunu, çalışmaların ise sürdüğünü, seçim öncesi getirilmesini de etik olarak doğru bulmadıklarını açıkladı. pic.twitter.com/LwgcXdMUVS — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) February 13, 2019

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