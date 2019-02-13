Bahçeli'den Temelli'ye: Çürük sözü skandal bir beyan

MHP Lideri Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yaklaştıkça sis perdesi dağılıyor, taraflar netleşiyor, gizli kapaklı ilişki ağları deşifre oluyor. Saklanan niyetler bir bir açığa ve ortaya çıkıyor. Türk milleti kimin zillet kimin ziynet, kimlerin curcuna kimlerin cumhur olduğunu görüyor" dedi.
Türkiye’de Kürdistan diye bir yer yoktur. Tarihin hiçbir döneminde de olmamıştır. Hem kazanıp hem kaybettirmek ancak ve ancak akıl tutulması yaşayan, mensubiyet bunalımına kapılan, zilleti baş tacı yapan müflis ve melanet çevrelerin işidir.— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 13 Şubat 2019
'TÜRKİYE'DE KÜRDİSTAN DİYE BİR YER YOKTUR'
'CUMHUR İTTİFAKI HEM KAZANACAK HEM DE TÜRKİYE'YE KAZANDIRACAKTIR'
Cumhur İttifakı'nın hem kazanacağını hem de Türkiye'ye kazandıracağını belirten Bahçeli, İstanbul Çekmeköy'deki helikopter kazasına değinerek, "Kirazlıdere Mahallesi'nde bulunan Parkverde Sitesi yakınlarında bir askeri helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan 4 kahramanımıza, yine İstanbul Kartal'da 8 katlı bir binanın çökmesiyle hayatlarını kaybeden 21 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Halen tedavisi süren vatandaşlarıma acil şifalar temenni ediyorum. Rabbimden milletimizi her türlü kazadan ve beladan muhafaza etmesini yürekten niyaz ediyorum" dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)