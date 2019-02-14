İmamoğlu: Şehide, ezana küfredene önce ben tepki gösteririm, öyle bir şey yok

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında dün Küçükçekmece esnafını ziyaret etti.
İmamoğlu şunları söyledi:
— Şehide ezana küfür edene senden önce ben tepki gösteririm, öyle bir şey yok. Kulaktan dolma bilgilerle geliyorsunuz, kimin söylediğini bile bilmiyorsunuz. Yapmayın böyle, araştırın.
İmamoğlu daha sonra, Beşyol sanayi sitesindeki esnafı ziyaret etti. Burada vatandaşları dinleyen İmamoğlu, "Türkiye'nin şu an ciddi bir ekonomik sıkıntısı var. Bu sorunları şehirlerdeki yönetimle çözmeye çalışacağız" dedi.
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