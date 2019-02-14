CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, bir kadının kendisine yönelik kullandığı “Şehitlere küfür etmişsiniz. Siz o kişiyi milletvekili yapmışsınız” ifadesine tepki gösterdi. İmamoğlu, "Şehide, ezana küfredene önce ben tepki gösteririm, öyle bir şey yok" dedi.

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında dün Küçükçekmece esnafını ziyaret etti.

Cumhuriyet'ten İlayda Kaya'nın haberine göre İmamoğlu, çevrede bulunan bir kadının "Şehitlere küfür etmişsiniz. Siz o kişiyi milletvekili yapmışsınız" ifadesine tepki gösterdi.

İmamoğlu şunları söyledi:

— Şehide ezana küfür edene senden önce ben tepki gösteririm, öyle bir şey yok. Kulaktan dolma bilgilerle geliyorsunuz, kimin söylediğini bile bilmiyorsunuz. Yapmayın böyle, araştırın.

İmamoğlu daha sonra, Beşyol sanayi sitesindeki esnafı ziyaret etti. Burada vatandaşları dinleyen İmamoğlu, "Türkiye'nin şu an ciddi bir ekonomik sıkıntısı var. Bu sorunları şehirlerdeki yönetimle çözmeye çalışacağız" dedi.