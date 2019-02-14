'TCDD Genel Müdürü Apaydın umre dönüşü görevden alınacak'

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü İsa Apaydın'ın, yaşanan tren kazaları nedeniyle umre dönüşü görevden alınacağı ileri sürüldü. Görevden alınacak bir diğer ismin ise, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt olduğu ifade edildi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in iddiasına göre, birbiri ardına yaşanan tren kazaları ve İstanbul Havalimanı'ndaki gecikmenin faturası Ulaştırma Bakanlığı'ndaki 4 üst düzey bürokrata kesildi.

© AA / Ali Balıkçı Ulaştırma Bakanı Turhan: Tren kazalarında TCDD'nin kusuru yok

Başta 2004 yılındaki hızlandırılmış tren kazası olmak üzere son dönemde sürekli tren kazalarıyla sarsılan Türkiye, geçen yıl biri Çorlu diğeri Ankara'da olmak üzere iki büyük tren kazasına sahne oldu. 8 Temmuz 2018'de 24 kişinin öldüğü Çorlu kazası altyapı eksikliğinden, hemen 5 ay sonra 13 Aralık 2018'de 9 kişinin öldüğü Ankara kazası da sinyalizasyon eksikliğinden kaynaklanmıştı. TCDD İşletmeler Genel Müdürü İsa Apaydın'ın bu iki büyük kaza nedeniyle görevine son verileceği ileri sürülüyor.

TCDD'deki ikinci büyük bürokrat operasyonu için adı geçen TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt'un ise kurum içerisinde genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarıyla yaşanan anlaşmazlıklar ile son dönemde popüler hale gelen Kars treninde yaşanan bilet sorunları nedeniyle görevden alınacağı konuşuluyor.

Veysi Kurt TCDD Genel Müdür Yardımcısı iken 2011'de yılında, İsa Apaydın da TCDD Genel Müdür Yardımcısı iken 2015'te AKP'den milletvekilliği için aday adayı olmuştu. Vekil olamayan iki bürokrat daha sonra genel müdürlük koltuğuna oturdu.