Sağlık Bakanı Koca'dan ilaç zammı açıklaması: Sektörle mutabık kalındı

Sağlık Bakanı Koca, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
— Her yıl tebliğ gereği şubat 15'e kadar güncellenmesi gereken ve 5 gün içinde uygulanması gereken bir düzenlemeden bahsediyoruz. Bu tebliğ gereği olan düzenlemede bir önceki yılın ortalama euro kuru üzerinden bir çarpanla güncelleme yapılıyordu. Yüzde 70'ti. Yeni dönemde sektör temsilcileri yerli ve global üreticilerle bir araya geldik. Bu süreçte en son dün bir araya geldik.
'ZAM 19'UNDAN SONRA GEÇERLİ OLACAK'
— Bu süreçte güncelleme sonrası bunu fırsata çevirmek isteyenler olmadı değil. Sistem üzerinden takipleri bu süreçte 900 denetim elemanıyla, benzer sorunlar yaşandığını biliyoruz, fırsata çevirme anlamında. Yer yer stok eğilimlerini de gördük. Cezai uygulamalar yapılmış oldu. Bu süreçte denetim elemanlarımızı sahada tutup, vatandaşımızın ilaca erişimini engelleyen hiçbir unsura izin vermeyeceğiz.
'ŞEHİR HASTANELERİNİ SAĞLIK ÜSSÜ OLARAK KONUMLANDIRMAK İSTİYORUZ'
— Biz şehir hastanelerini sağlık üssü olarak konumlandırmak istiyoruz. Her geçen gün markalaştırmak istiyoruz. Bilkent Şehit Hastanesi'nde 8 branş hastanesinin toplam yatak kapasitesi 3 bin 623 olacak.
— Taşınan binaların eski binalar olduğunu hepimiz biliyoruz. Eğitim ve sağlık amaçlı nasıl değerlendirebileceğimizin çalışması içerisindeyiz. Bu yapıları da değerlendirmek istiyoruz.
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