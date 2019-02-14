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12:51 14 Şubat 2019
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    Fahrettin Koca

    Sağlık Bakanı Koca'dan ilaç zammı açıklaması: Sektörle mutabık kalındı

    © AA / Emin Sansar
    Türkiye
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaca yapılan yüzde 26.4 zam oranıyla ilgili, "Yeni dönemde sektör temsilcileri, yerli ve global üreticilerle bir araya geldik. Sektörle mutabık kalındı" dedi. Yer yer stok eğilimleri gördüklerini aktaran Koca, cezai uygulamaların yapıldığını söyledi.

    Sağlık Bakanı Koca, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    İHA / Aydemir Kadıoğlu
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    İstanbul'un Kartal ilçesinde çöken binanın enkazından kurtarılan yaralılar hakkında bilgi veren Koca, "Kartal Eğitim Araştırma hastanemizde 14 hasta tedaviye alınıştı. 4'ü taburcu oldu, 10'unun tedavileri devam ediyor. 6 hasta yoğun bakımda. Yoğun bakımdaki 2 hastanın genel durumu ciddiyetini korumaya devam ediyor" dedi.

    Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    — Her yıl tebliğ gereği şubat 15'e kadar güncellenmesi gereken ve 5 gün içinde uygulanması gereken bir düzenlemeden bahsediyoruz. Bu tebliğ gereği olan düzenlemede bir önceki yılın ortalama euro kuru üzerinden bir çarpanla güncelleme yapılıyordu. Yüzde 70'ti. Yeni dönemde sektör temsilcileri yerli ve global üreticilerle bir araya geldik. Bu süreçte en son dün bir araya geldik.

    'ZAM 19'UNDAN SONRA GEÇERLİ OLACAK'

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
    © AA /
    Bakan Koca'dan ilaçta yüzde 26.4'lük zam açıklaması: Bu oranı özellikle verdik
    - Bundan sonra çarpan yüzde 70 değil sonraki yıllar için yüzde 60 olarak uygulanmasına karar verdik. Yüzde 60 uygulanma sonrası karşımıza yüzde 26.4 gibi bir güncellemeden bahsediyoruz. Sektörle mutabık kalındı. Tebliğ bugün yayınlandı. Bugün karşılığı olan yüzde 26.4 gibi bir karşılığı oldu. 19'undan sonra geçerli olacak.

    — Bu süreçte güncelleme sonrası bunu fırsata çevirmek isteyenler olmadı değil. Sistem üzerinden takipleri bu süreçte 900 denetim elemanıyla, benzer sorunlar yaşandığını biliyoruz, fırsata çevirme anlamında. Yer yer stok eğilimlerini de gördük. Cezai uygulamalar yapılmış oldu. Bu süreçte denetim elemanlarımızı sahada tutup, vatandaşımızın ilaca erişimini engelleyen hiçbir unsura izin vermeyeceğiz.

    'ŞEHİR HASTANELERİNİ SAĞLIK ÜSSÜ OLARAK KONUMLANDIRMAK İSTİYORUZ'

    İstanbul / İnşaat
    © REUTERS / Murad Sezer
    Şehir hastanesi inşaatında iş bırakma eylemi: Yemekler ve koşullar düzelsin
    - 41 ilaçla ilgili tüketimi yoğun olan euro kurundan bağımsız olarak güncellemeyi yapmıştık. Bu sıkıntı ortadan kalkmıştı. Bu alanda sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Vatandaşlarımızın yaşadığı sorun olduğunda bizimle iletişime geçmelerini istiyorum.

    — Biz şehir hastanelerini sağlık üssü olarak konumlandırmak istiyoruz. Her geçen gün markalaştırmak istiyoruz. Bilkent Şehit Hastanesi'nde 8 branş hastanesinin toplam yatak kapasitesi 3 bin 623 olacak.

    — Taşınan binaların eski binalar olduğunu hepimiz biliyoruz. Eğitim ve sağlık amaçlı nasıl değerlendirebileceğimizin çalışması içerisindeyiz. Bu yapıları da değerlendirmek istiyoruz.

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    Etiketler:
    zam, ilaç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Türkiye
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