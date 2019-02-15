Aranan kız çocuğu bodrum katta uyurken bulundu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Yolderesi Mahallesi'nde dün "babamın yanına gidiyorum" diyerek evden ayrılan E.S'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp kız çocuğunun bulunması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, 3 asayiş ve 1 trafik timiyle bölgede sabaha kadar arama yaptı ancak bir sonucu ulaşamadı.

35 kişilik güvenlik korucusu ve AFAD ekiplerinin katılımıyla genişletilen arama çalışmalarından da sonuç alamayan jandarma, çocuğun ailesiyle tekrar görüştü.

Ailenin verdiği bilgiler doğrultusunda bir kadın astsubay, evde yaptığı detaylı aramada E.S'yi bodrum kattaki eski halıların arasında uyur vaziyette buldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen kız çocuğu daha sonra ailesine teslim edildi.