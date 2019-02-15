İzmir'de 9 yaşındaki erkek çocuğa istismara 42 yıl hapis cezası

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan Abdulbaki Kayapınar, 9 yaşındaki bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 27 Ekim 2018'de gözaltına alındı.

© Fotoğraf : DHA Engelli kızına 6 yıl boyunca tecavüz etti, doğan 2 bebeği öldürdü

Mağdur çocuk, Çocuk İzleme Merkezi'nde yaşadığı olayı anlattı, Kayapınar ise suçlamaları kabul etmedi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kayapınar tutuklanırken hakkında dava açıldı.

Sanık Kayapınar, İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında Kayapınar suçlamaları bir kez daha reddetti.

Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanığı ‘çocuğun cinsel istismarı' suçundan 30, 'çocuğun cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakılması' suçundan 12 yıl olmak üzere toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırdı.