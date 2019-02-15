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17:49 15 Şubat 2019
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    bebek

    1.5 yaşındaki bebeğine şırıngayla çamaşır suyu enjekte etti, jiletle vücudunu kesti: 'Kızıma bir türlü ısınamadım, ölmesi için yaptım'

    © Flickr / ethan john
    Türkiye
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    İstanbul Avcılar'da 1.5 yaşındaki kızının vücuduna doğduğu günden beri şırıngayla çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte edip jiletle vücudunun çeşitli yerlerini keserek işkence yaptığı ortaya çıkan Elif K. suçunu itiraf etti. Tutuklanan 29 yaşındaki anne ifadesinde, "Kızıma bir türlü ısınamadım, ölmesi için yaptım" dedi.

    DHA'nın aktardığı habere göre, Avcılar'da yaşayan ve 2 çocukları bulunan Elif K. ile Eray K. çiftinin 1.5 yıl önce Eylül Miray adını verdikleri üçüncü çocukları dünyaya geldi. Ancak Miray bebek, çiftin diğer çocuklarına göre sürekli hastalanmaya başladı.

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    Henüz 1 aylıkken kulaklarından ve göbek deliğinden kan gelen, vücudunda morluklar oluşan Miray bebeği, babası doktor doktor gezdirdi fakat teşhis konulamadı.

    Geçtiğimiz yıl ağustos ayında durumu kötüleşen Miray bebek, ambulansla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatri Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kafatası ve karnındaki çatlaklar ve kanama ile vücudunun çeşitli yerlerinde çizikler ve morluklar olan bebeğin durumundan şüphelenen bir doktor, anne Elif K. ile konuştu.

    Annenin anlatımlarından şüphelenen doktor, durumu polise bildirdi. Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girdi.

    Savcılık tarafından hakkında 'eziyet ve işkence' suçundan soruşturma başlatılan anne, gözaltına alınarak Avcılar Polis Merkezi'ne teslim edildi. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen anne, serbest bırakıldı.

    Miray bebek, 20 Ağustos günü ise aynı şikayetler ile Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne götürüldü. Anne bir kez daha gözaltına alındı ancak ikinci kez serbest bırakıldı.

    YAKALANACAĞINI ANLAYINCA TESLİM OLDU

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    © Fotoğraf : DHA
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    Son olarak yine Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırılan bebek tedavi altına alınırken, bir doktor, annenin odaya girmesini yasakladı. Bebeğin iyileşmeye başladığı görülünce tüm şüpheler yeniden anneye çevrildi. Yakalanacağını anlayan anne de 9 Şubat günü Avcılar Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

    Daha önceki ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini ancak vicdan azabına dayanamadığını belirten anne, bebeğine işkenceyi kendisinin yaptığını ancak pişman olduğunu söyledi.

    Anne, bebeğinin vücuduna doğduğu günden bu yana şırıngayla çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte ettiğini, kafatası ile vücudunun çeşitli yerlerini jiletle kestiğini, böylelikle de yavaş yavaş ölmesini planladığını anlattı. Elif K. hastanede yattığı dönemde bile bebeğine sıvı sabun enjekte ettiğini ifade etti.

    'JİLETLE KESİKLER ATARAK EZİYET ETMEYE DEVAM ETTİM'

    Savcılığa sevk edilen anne, buradaki ifadesinde de, "Kızıma bir türlü ısınamadım, ölmesi için yaptım" dedi.

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    © Fotoğraf : DHA
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    Kızının doğduktan sonra solunum sıkıntısı nedeniyle 1 ay hastanede yattığını anlatan kadının, "Kızımı sevemedim, ona ısınamadım. İşkence yapmaya karar verdim. Bir aylıktan itibaren düzenli olarak şırınga iğnesi ile ağzının içine, burun içine, kulak içine, göbek deliğine batırarak vücudundan kan gelmesini sağladım. Sonrasında hastaneye götürüp tedavi ettirdim. Taburcu olup eve geldiğinde de aynı şekilde şırınga iğnesi ile vücudunun çeşitli yerlerini kanatarak, kafatasına, gözlerinin ortasına, bacaklarına, kollarına, göğüs kısmına jiletle kesikler atarak eziyet etmeye devam ettim. Hastanede tedavi gördüğü sırada tuvaletten şırıngaya doldurduğum sıvı sabunu damarından enjekte ettim. Evde de çamaşır suyunu yine şırıngayla damarından verdim. Bu süreç kızım bir aylıktan itibaren başladı. Hakkımda soruşturma açılmıştı ama ben inkar etmiştim. Eziyeti ailemdekiler uyuduğu sırada ya da görmedikleri anda yapıyordum" dediği öğrenildi.

    Anne Elif K., şu an 1.5 yaşında olan bebeği Ezgi Miray'a sistematik olarak işkence ve eziyet yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Babası Eray K. ile yaşayan Miray bebek sağlığına kavuşmaya başladı.

    Etiketler:
    Çamaşır suyu, işkence, bebek, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Avcılar, İstanbul
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