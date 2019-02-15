1.5 yaşındaki bebeğine şırıngayla çamaşır suyu enjekte etti, jiletle vücudunu kesti: 'Kızıma bir türlü ısınamadım, ölmesi için yaptım'

DHA'nın aktardığı habere göre, Avcılar'da yaşayan ve 2 çocukları bulunan Elif K. ile Eray K. çiftinin 1.5 yıl önce Eylül Miray adını verdikleri üçüncü çocukları dünyaya geldi. Ancak Miray bebek, çiftin diğer çocuklarına göre sürekli hastalanmaya başladı.
Geçtiğimiz yıl ağustos ayında durumu kötüleşen Miray bebek, ambulansla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatri Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kafatası ve karnındaki çatlaklar ve kanama ile vücudunun çeşitli yerlerinde çizikler ve morluklar olan bebeğin durumundan şüphelenen bir doktor, anne Elif K. ile konuştu.
Annenin anlatımlarından şüphelenen doktor, durumu polise bildirdi. Fatih Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girdi.
Savcılık tarafından hakkında 'eziyet ve işkence' suçundan soruşturma başlatılan anne, gözaltına alınarak Avcılar Polis Merkezi'ne teslim edildi. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen anne, serbest bırakıldı.
Miray bebek, 20 Ağustos günü ise aynı şikayetler ile Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne götürüldü. Anne bir kez daha gözaltına alındı ancak ikinci kez serbest bırakıldı.
YAKALANACAĞINI ANLAYINCA TESLİM OLDU
Daha önceki ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini ancak vicdan azabına dayanamadığını belirten anne, bebeğine işkenceyi kendisinin yaptığını ancak pişman olduğunu söyledi.
Anne, bebeğinin vücuduna doğduğu günden bu yana şırıngayla çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte ettiğini, kafatası ile vücudunun çeşitli yerlerini jiletle kestiğini, böylelikle de yavaş yavaş ölmesini planladığını anlattı. Elif K. hastanede yattığı dönemde bile bebeğine sıvı sabun enjekte ettiğini ifade etti.
'JİLETLE KESİKLER ATARAK EZİYET ETMEYE DEVAM ETTİM'
Savcılığa sevk edilen anne, buradaki ifadesinde de, "Kızıma bir türlü ısınamadım, ölmesi için yaptım" dedi.
Anne Elif K., şu an 1.5 yaşında olan bebeği Ezgi Miray'a sistematik olarak işkence ve eziyet yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Babası Eray K. ile yaşayan Miray bebek sağlığına kavuşmaya başladı.
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