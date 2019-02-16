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10:15 16 Şubat 2019
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    Mustafa Sarıgül - DSP

    'Sol kendini yiyor'

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Cumhuriyet'te yer alan haberde "CHP içindeki tartışmalar ve küskünlerin DSP’ye akması AKP’ye yarayacak" dendi.

    Cumhuriyet'te Ali Açar ve Mahmut Lıcalı'nın imzasıyla yayımlanan haberde "CHP'nin elinde olan bazı il ve ilçelerde aday gösterilmeyen isimlerin DSP'den aday olması tartışma yarattı. Özellikle Kırklareli ile İstanbul'un ilçeleri Avcılar, Silivri ve Bakırköy'de iki partinin de aday çıkarması AKP'nin şansını yükseltti. Şişli'de bölünmeye karşın AKP'- nin şansı olmadığı konuşulurken, CHP'den '24 Haziran'da seçime sokulmamış DSP, ne oldu da şimdi giriyor' açıklaması yapıldı. Bazı adaylara itiraz eden CHP'li muhalifler PM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı" dendi.

    CHP
    © AA /
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    Haber, şöyle devam etti:

    "CHP'nin kaleleri olarak görülen bazı il ve ilçelerde aday gösterilmeyen isimlerin DSP'ye geçerek aday olması, oyların bölünmesi kaygısını da beraberinde getirdi

    CHP'de aday belirleme sürecinde yaşanan tartışmalar ve aday gösterilmeyenlerin küskünlüğü ile yeniden siyaset sahnesinde yerini alan alan DSP, şimdiye kadar 24 ilde 46 aday ile seçimlere katılacağını açıkladı. DSP'nin özellikle CHP'de olan Avcılar, Marmaris, Kırklareli gibi mevcut belediye başkanlarını aday göstermesi dikkat çekerken, birçok ilçede kilit rol oynayacağı görülüyor.

    19 Şubat'ta Yüksek Seçim Kurulu'na listelerin teslim edilmesi için verilen süre dolarken, DSP 9'u büyükşehir belediye başkanlığı, 3'ü il belediye başkanlığı olmak üzere toplamda 46 adayla seçimlere giriyor. İstanbul Avcılar'da mevcut Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, 2014 seçimlerinde 106 bin 500 oy alırken bu seçimde DSP'den aday olmasıyla birlikte kritik bir hamlede bulundu. Cumhur İttifakı'nın 2014 seçimlerine göre bölgedeki oyu 121 bini bulurken, CHP ve DSP'nin ayrı ayrı adaylarla seçime girecek olması ilçenin durumunu kritik hale getiriyor. Yine Adalar'da eski belediye başkanı Coşkun Özden ile CHP'nin adayı Erdem Gül'ün ayrı ayrı yarışacak olması geçen seçimlerde 800 farkla kazanan CHP açısından seçimin kaybedilme riskini beraberinde getiriyor. DSP'nin Silivri'de Selami Değirmenci'yi aday göstermesi de CHP'ye karşı ciddi bir hamle olarak görülüyor. Şişli'de Mustafa Sarıgül ile Muammer Keskin'in yüzde 61.6 olan CHP oylarını yarı yarıya bölüşmesi halinde ise Cumhur İttifakı'nın 2014 seçimlerinde aldığı yüzde 31.6'lık oyla küçük de olsa sürpriz yapma ihtimali bulunuyor. Bakırköy'de ise iş insanı Ali Fatinoğlu'nun seçime girecek olması CHP, AKP ve İYİ Parti arasında geçmesi beklenen seçimde kritik önem taşıyor.

    MUHALİFLERDEN DİLEKÇE

    Özellikle Siverek ve Maltepe adayına itiraz eden muhalifler imza toplayarak dilekçe verdi:

    CHP'de yerel seçimlerde yarışacak adaylara ilişkin listelerin 19 Şubat'ta Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilmesine yönelik hazırlıklar sürerken; muhalif 12 Parti Meclisi (PM) üyesi "yetki devrinin ardından Siverek ve Maltepe adaylarının rahatsızlık yarattığı" gerekçesiyle PM'nin olağanüstü toplanması için dilekçe verdi.

    Kamil Saka
    © Fotoğraf : İHA
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    YSK'ye aday listelerinin teslim edileceği 19 Şubat tarihine kısa bir süre kala muhaliflerin olağanüstü toplantı çağrısı yapması CHP'de tartışma yarattı. CHP'de dün toplanan MYK'de yerel seçimlerde yarışacak bazı adayların belirlenmesi, belediye meclisi ve il genel meclisi adaylarına yönelik listelerin onaylanması yapılarak adaylarla ilgili sürece son noktanın konulması amaçlanıyordu. 2 Şubat'taki PM'de geri kalan adayların belirlenmesi için MYK'ye yetki devri yapılmış, MYK de bu yetkiyi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na vermişti. Kılıçdaroğlu'nun doğrudan belirlediği ilk gruptaki 16 aday arasında Mehmet Fatih Bucak'ın Siverek adayı olması parti içinde tartışmalara neden olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun doğrudan belirlediği adaylar arasında Maltepe Belediyesi başkan adayı olarak Ali Kılıç'ın aday gösterilmesi de özellikle İstanbul örgütünde tepki çekmişti.

    CHP'de dün MYK toplantısı henüz başlamadan CHP İzmir Milletvekili ve PM üyesi Selin Sayek Böke sosyal medya üzerinden "MYK'ye yetki devri sonrası yaşananlar, başta Maltepe ve Siverek olmak üzere bazı adaylıklar örgütümüzde ve parti kamuoyunda rahatsızlık yaratmıştır. Bu tartışmalara son vermenin yolu PM'nin toplanmasıdır. PM'nin toplanması dilekçemizi 12 imza ile genel merkezimize vereceğiz" diye açıklama yaptı. PM üyesi Erdal Aksünger de "Çağrıdır… Vicdanların kanadığı yerleri değiştirmek için son 3 gün. Gelin onur, gurur ve yenilmişlik duygusuna kapılmadan, düzeltmek için olağanüstü toplanalım. Adalet, liyakat ve vicdan hiç öksüz kalmamalı" mesajını paylaştı.

    Genel Merkez'de dilekçenin dün işleme alınarak PM'nin olağanüstü toplanmasının ise aday listelerinin YSK'ye teslim edileceği 19 Şubat sonrasına kalacağı yorumu yapılıyor. Tartışmalara neden olan Bucak konusunda da gelecek MYK toplantısında bir karar alınabileceği kaydediliyor.

    Bu arada CHP'nin dünkü MYK toplantısında belediye meclis ve il genel meclisi üyelikleri için genel başkan yardımcıları görevlendirildi. Genel başkan yardımcılarının hafta sonu yapacağı yoğun mesainin ardından pazartesi günü tekrar toplanacak MYK'nin ana gündemi listelerin onaylanması olacak."

    Etiketler:
    yerel seçim, oy, sol, Demokratik Sol Parti (DSP), CHP, AK Parti, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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