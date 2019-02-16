Erdoğan: Çipras'a dedim ki, 'Bak bizden Ruhban Okulu'nu istiyorsunuz, gelin Fethiye Camii'ni açalım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a "Bak bizlerden bir şeyler istiyorsunuz, ruhban okulunu istiyorsunuz. Fethiye Camii'ni açalım" dediğini aktardı. Caminin minaresinin bulunmadığını hatırlatan Erdoğan, Çipras'ın muhalefetten çekindiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de düzenlenen mitinge katıldı.

Burada yerel seçime dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Edirne bir CHP klasiği olan çöp, çukur, çamur zilletinden inşallah 31 Mart'ta kurtulacaktır diye inanıyorum. Dişe dokunur tek hizmet getirmeden Edirne'nin sırtından inmeyenlerin sonu 31 Mart'ta geliyor" dedi.

Erdoğan, son 17 yılda Edirne'ye 15 katrilyon yatırım yaptıklarını vurgulayarak "Türkiye'de sosyal devlet ilkesini en yaygın uygulayan AK Parti olmuştur. Edirne'de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, yaşlılarımıza 757 milyon tutarında kaynak aktardık. 5800 konut projesini hayata geçirdik. 153 ata yadigârı eserimizi restore ettik. 400 yataklı Edirne devlet hastanesi ile birlikte toplam 29 sağlık tesisini kazandırdık" ifadesini kullandı.

'SEN NEYE KONUŞUYORSUN?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Çiftçi aç", "Çiftçinin topraklarına el kondu" gibi açıklamalarını hatırlatan Erdoğan, "Eline diline dursun. Hangi topraklara el koyduk? 2,6 katrilyon çiftçilerimize tarımsal destek verdik? Bunlar resmi hesaplar. Sen neye göre konuşuyorsun?" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

KANAL EDİRNE PROJESİ

© Fotoğraf : İHA Edremit Belediye Başkanı Saka CHP'den istifa etti

— Edirne'nin içme suyu problemini biz çözdük. Edirne'ye 6 baraj, 31 gölet inşa ettik. 3 baraj ve 3 göletin inşası devam ediyor. Yaptığımız sulama tesisleriyle 454 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. İnşaatı devam eden sulama tesisleriyle, 367 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Edirne'yi taşkınlardan korumak için Kanal Edirne Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Bu sene içinde devreye alacağımız projeyle Edirne, Meriç Nehri taşkınlarından korunacak."

CARİ AÇIĞA 5 MİLYAR KATKI

— Enerjide yerli kaynak kullanımını en üst düzeye çıkarmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz. 2017 yılında yerli kaynaklardan elektrik üretimimiz yüzde 45'ti. Bu oran şimdi ne oldu biliyor musunuz? Yüzde 60'ı buldu. Trakya'da mevcut doğal gaz üretimimizi 2 katına çıkaracak 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik. Bu rakam, 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Bu, cari açığımızın 5 milyar lira azalmasına da katkı sunacak.

'HAKLARINI EN GENİŞ ŞEKİLDE KULLANDILAR'

Dini azınlıklar bizim dönemimizde haklarını en geniş şekilde kullanabilmiştir. Onlara gayrimenkullerini biz iade ettik. Onlar batıda aynı şeyleri bize karşı yapmadılar. Tam aksine, Batı'da camilerimiz bombalanıyor, yakılıyor. Almanya'da Batı Trakya'da aynı şey… Sayın Çipras ile görüştüğümde aynı şeyi söyledim. Dedim ki: 'Bak bizlerden bir şeyler istiyorsunuz, ruhban okulunu istiyorsunuz. Fethiye Camii'ni açalım…' 'Camiyi açıyoruz' dediler. Minaresi niye yok? Kilise çan kulesi olmadan olur mu? Biz diyoruz ki çan kulesiyle mi yapacaksın? Gel yap. Ama bizim camimizin de mütemmim cüzü nedir? Şu semaya yükselen minarelerdir. 'Muhalefet beni eleştiriyor' diyor. Ya biz siyasetçiyiz, kendimize güveneceğiz. İstedikleri kadar eleştirsinler. Batı Trakya'da Türk ismine dahi tahammül edemiyorsunuz; Türk, Türk… Ama bizim böyle bir derdimiz yok, istediğin yerde Rum ismini kullan.

'MÜDAHALE YETKİMİZ YOK'

Milletimizin diğer halklarıyla birlikte inanç ve ibadet hakkını savunduğumuzu gayet iyi bildikleri halde laiklik feveranıyla işi tersine çevirmeye çalışmalarının da sebebi buydu. Halbuki Türkiye hangi dinden, hangi mezhepten hangi meşrepten olursa olsun, tüm vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini en geniş şekilde yaşayabildiği döneme bizimle girmiştir. Başı açık, başı kapalı, nasıl giyinirse giyinsin. Bunlara bizim müdahale yetkimiz, hakkımız yok.

'YAŞAM TARZI İSTİSMARI'

- Bu ülke, tüm renkleriyle, tüm zenginlikleriyle, tüm farklılıklarıyla 82 milyon vatandaşımızın ortak vatanıdır. Bu ülkede herkes, diğerlerinin hakkına, hukukuna saygılı olmak şartıyla dilediği gibi inanabilir, dilediği gibi yaşayabilir, dilediği gibi iş yapabilir, dilediği gibi düşüncelerini ifade edebilir. Türkiye'yi yaşam tarzı, laiklik istismarından kurtarmanın vakti gelmiştir.

'SEN NEREDESİN?'

— Biz arkadaşlarımla Kartal'da ölen vatandaşlarımızın cenazelerine katıldık. Bay Kemal siz neredeydiniz? Sadece geçenlerde istifa etmiş olan Akif Hamzaçebi vardı. Sen neredesin?

— Çipras'a dedim ki; 'Bak bizden Ruhban Okulu'nu istiyorsunuz. Gelin bizim Fethiye Camii'ni açalım.' Bana 'Muhalefet eleştirir' diyor. Ya eleştirsinler, kendimize güvenelim biraz ya.

— Başta Ermeniler, Rumlar olmak üzere azınlıklar bizim dönemimizde haklarını en geniş şekilde kullanabildi.