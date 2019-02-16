Akit TV'de yayınlanan 'Ters Kutuplar' isimli programda ABD'de bulunan Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmek üzere gözlem altına alındığı öne sürüldü.

© AFP 2018 / Metin Aktas Akit TV sunucusu Fatin Dağıstanlı: Erdoğan patlıcanı ellerine verdi

Akit TV’de yayınlanan 'Ters Kutuplar' isimli programda ABD’de bulunan Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iade edilmek üzere gözlem altına alındığı öne sürüldü.

Programın yorumcularından Ali Tarakçı, CHP’deki istifaların konu edildiği programda sözün kendisine geldiği sırada “Şimdi bomba bir haber vereyim” diyerek şu ifadeleri kullandı:

— Fethullah Gülen yakalandı, sabaha doğru İstanbul’a getiriliyor. Bomba bir haber olarak kenara yazın.

— Bilginin çok net olduğunu söyleyeyim size. Tahmin ediyorum 1-2 saat içinde gündeme düşer. Sabaha doğru Türkiye’ye getiriliyor.

Tarakçı, haberin kaynağını ise söyleyemeyeceğini belirtti.

Akit TV yorumcusu: Fethullah Gülen gözaltına alındı, sabaha doğru Türkiye'ye getiriliyor https://t.co/ResSVwdxfs pic.twitter.com/zCRsYUkcQ4 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 16, 2019

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