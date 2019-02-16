Programın yorumcularından Ali Tarakçı, CHP’deki istifaların konu edildiği programda sözün kendisine geldiği sırada “Şimdi bomba bir haber vereyim” diyerek şu ifadeleri kullandı:
— Fethullah Gülen yakalandı, sabaha doğru İstanbul’a getiriliyor. Bomba bir haber olarak kenara yazın.
— Bilginin çok net olduğunu söyleyeyim size. Tahmin ediyorum 1-2 saat içinde gündeme düşer. Sabaha doğru Türkiye’ye getiriliyor.
Tarakçı, haberin kaynağını ise söyleyemeyeceğini belirtti.
Akit TV yorumcusu: Fethullah Gülen gözaltına alındı, sabaha doğru Türkiye'ye getiriliyor https://t.co/ResSVwdxfs pic.twitter.com/zCRsYUkcQ4— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 16, 2019
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