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14:00 17 Şubat 2019
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    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu'ndan ittifak eleştirilerine yanıt

    © AA / Erçin Top
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (215)
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir belediye başkan adayları tanıtım töreninde konuştu. İttifak eleştirilerine değinen Kılıçdaroğlu, "Bizi zaman zaman eleştiriyorlar şununla ittifak yaptınız, bununla ittifak yaptınız. Sandıkta bütün seçmenlerle ittifak yapıyoruz" dedi.

    CHP'nin İzmir adayları, bugün düzenlenen etkinlikle kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıda konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, tüm salona, "397 yılla yargılandı ama diz çökmedi" dediği Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu alkışlattı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Kemal Sansar
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    CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2200 lira olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Gideceksin CHP'li belediye başkanlarına oy vereceksin. Seni 2 bin 20 liraya mahkum eden anlayışa izin vermeyeceksin" diye konuştu.

    Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

    — Bugün geldiğimiz nokta Mustafa Kemal'in 1923'te altını çizdiği cümleleri yeniden hatırlamamızı zorunlu kılıyor. 'Halkın sesi hakkın sesidir' der, bugün de aynı şeyi söylüyoruz, halkın sesine kulak vermek zorundayız.

    — Türkiye'nin kentsel dönüşümüne bakın, İstanbul ve Ankara tam bir beceriksizlik. İzmir'de de yapıldı bakın arasındaki farka.

    'KOCAOĞLU'NDAN DERS ALACAKSINIZ'

    — Bağımsız Kentler Konferansı'nda tarımda İzmir Büyükşehir'in yaptığı örnek olarak tüm dünyaya gösterdiler. Şimdi tanzim satış diyorlar, onlar 1970'lerde kaldı. 2019 yılındayız, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kentle kır arasındaki ilişkiyi nasıl yapmak istiyorsanız geleceksiniz Aziz Kocaoğlu'ndan ders alacaksınız. O size bütün ayrıntıları anlatacak. Kırsalla kent arasında sağlıklı bir ilişki kuracaksınız.

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    - İzmir'de söz sahibi olmak istiyorlar. İthal belediye başkanı getirdiler. İthal belediye başkanıyla İzmir yönetilir mi? İthal bir belediye başkanıyla devasa bir İzmir yönetilemez. İzmir'i yönetecek kişinin İzmir'in kültürüne sahip olması gerekir.

    — Sandıkta bütün seçmenlerle ittifak yapıyoruz. AK Partili kardeşlerim gelecek CHP'ye oy verecek, Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Huzur içinde yaşanan kentler inşa edeceğiz. Hiç kimsenin aşıyla, işiyle, ekmeğiyle oynamayacağız.

    — Türkiye'yi bu sefaletten el birliğiyle kurtaracağız. Birlikte Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Sözüm söz CHP'li belediyelerin olduğu her yerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (215)
    Etiketler:
    asgari ücret, tanzim satış, Ekonomi, 2019 yerel seçimleri, AK Parti, CHP, Aziz Kocaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir
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