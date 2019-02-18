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06:30 18 Şubat 2019
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    Kartal - Çöken bina

    'Tapu işlemleri sırasında dikkatli olun'

    © Fotoğraf : DHA/Can Erkök
    Türkiye
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    CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, tapu işlemleri sırasında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek "Yapı kayıt belgesi düzenlenmesi aşamasında ve tapu işlemleri esnasında mutlaka yetkin kişiler tarafından hazırlanmış statik performans analizleri aranmalı" dedi.

    İstanbul Kartal'da çöken bina 'imar barışını' yeniden gündeme getirdi. Düzenleme ile 'yapı kayıt belgesi' için sadece 'beyan' yeterli olmuştu. Ayrıca yapının depreme dayanıklılığı da tamamen 'malikin sorumluluğuna' bırakılmıştı.

    Kartal'da çöken bina
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    Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, kaçak yapılarda sadece 'beyan' ile cins değişikliği ve kat mülkiyeti işlemleri yapılmasının önünün açıldığını, bu işlemlerle bağımsız bölümlerin 3. kişilere satılabileceğine dikkat çekerek 'Yeni facialar yaşanabilir' uyarısında bulundu. Girgin, mülkü satın alan kişinin yapıdaki değişiklik hakkında 'uyarılmadığına' vurgu yaptı.

    CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Türk Medeni Yasası'nda "Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan devlet sorumludur" açık hükmü bulunduğuna işaret etti.

    Girgin, ayrıca yasada "Tapu kütüğündeki tescile iyi niyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka ayni hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur" denildiğine dikkat çekti. Girgin, buna karşın, 'imar barışı' ile yapılarda meslek erbabı sorumluluk sahibinin denetimi, ilgili idarenin denetim ve onayı olmadan yapılan inşai faaliyet ve sadece 'yapanın' beyanına dayalı 'yapı kayıt belgesi' sonucunda, kaçak yapı niteliğindeki yapılara cins değişikliği ve kat mülkiyeti işlemleri tesis edilebilmesinin önünün açıldığını vurguladı.

    Seyr-i sabah
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    Girgin, şöyle devam etti:

    — Bu işlemler neticesinde de bağımsız bölümler üçüncü kişilere satılabilecektir. Mülkü satın alan/alacak kişi, yapının sadece kendi bağımsız bölümünün değil, tamamının depreme karşı dayanıklılığı hakkında uyarılmamaktadır. Vatandaşlarımız, kusurlu mal satın alarak ‘çürük' nitelikli yapıda malik haline gelmekte, can ve mal güvenliği açısından olumsuzluk yaratacak durumların içine düşmeleri görmezden gelinmektedir. Tapu sicilinin güvenilirlik ilkesi de zedelenmektedir.

    Girgin, bu yapılara 'yapı kayıt belgesi' düzenlenmesi aşamasında ve tapu işlemleri esnasında dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı. Girgin, 'statik performans analizleri' olma şartı aranması gerektiğini kaydetti.

    Etiketler:
    bina, deprem, Şart, İmar barışı, Tapu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, CHP, Süleyman Girgin, Kartal, İstanbul, Türkiye
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