'Camide siyaset yaptı' denen AK Partili Şahin: Organizasyonu ben düzenlemedim

AK Parti tarafından Yalova'nın Kadıköy beldesinin belediye başkanlığına aday gösterilen Mehmet Şahin'e, camide propoganda iddiasıyla çok sayıda kişi tepki gösterdi. Şahin, “Organizasyonu ben düzenlemedim. Ayda bir rutin toplantı var, bizde davet edildik, gittik” dedi.

Yalova'nın Kadıköy beldesinin AK Partili adayı Mehmet Şahin'in sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar tepki çekti.

Dün Yalova'nın yerel haber sitesi Revizyongazetesi'nde yer alan habere göre, cami de yemek yerken fotoğraflar paylaşan Şahin, paylaşımına "Özden mahallesi Yeşil Camii cemaati ile kahvaltı programımızı gerçekleştirerek, değerli büyüklerimiz ve kardeşlerimiz ile bir araya geldik. Beldemiz hakkında istişarelerde bulunarak vatandaşlarımızın takip ve isteklerini dinledik" notunu düştü.

Şahin'in bu paylaşıma tepki gösteren çok sayıda takipçisi, Şahin'i camide siyaset yaptığı iddiasıyla eleştirdi.

İhsan Yılmaz adlı bir vatandaş, "Cami ibadet, ahlak ve eğitim yeridir. Cami siyaset yeri ve parti binası değildir. Bir cami, bir partinin propaganda mekanına ve öbür cami bir başka partinin reklam aracına dönüşürse o camilerden birlik yerine ayrışma çıkar" dedi. Ali Sönmez adlı vatandaş ise, mahallenin bir ferdi olarak bu olayı kınadığını belirtti.

Daha sonra paylaşımını silen Şahin, bugün Sözcü'den Veli Toprak'a kısa bir açıklama yaptı.

Eleştirileri üzüntüyle takip ettiğini belirten Şahin, organizasyonla ilgili olarak "Ben düzenlemedim. Ayda bir rutin toplantı var, bizde davet edildik, gittik" dedi.