'Camide siyaset yaptı' denen AK Partili Şahin: Organizasyonu ben düzenlemedim

Yalova'nın Kadıköy beldesinin AK Partili adayı Mehmet Şahin'in sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar tepki çekti.
Şahin'in bu paylaşıma tepki gösteren çok sayıda takipçisi, Şahin'i camide siyaset yaptığı iddiasıyla eleştirdi.
İhsan Yılmaz adlı bir vatandaş, "Cami ibadet, ahlak ve eğitim yeridir. Cami siyaset yeri ve parti binası değildir. Bir cami, bir partinin propaganda mekanına ve öbür cami bir başka partinin reklam aracına dönüşürse o camilerden birlik yerine ayrışma çıkar" dedi. Ali Sönmez adlı vatandaş ise, mahallenin bir ferdi olarak bu olayı kınadığını belirtti.
Daha sonra paylaşımını silen Şahin, bugün Sözcü'den Veli Toprak'a kısa bir açıklama yaptı.
Eleştirileri üzüntüyle takip ettiğini belirten Şahin, organizasyonla ilgili olarak "Ben düzenlemedim. Ayda bir rutin toplantı var, bizde davet edildik, gittik" dedi.
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