Eski İSKİ Genel Müdürü Göknel: CHP 25 yıldır proje üretemiyor

Eski İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel, CHP'nin İstanbul'da bir daha seçim kazanamamasını kendisine bağlayanlar olduğunu söyledi. Göknel, "25 yıldır doğru düzgün politika üretmemişler, proje sunmamışlar. Tüm sorunu benim üzerime yıkıyorlar. Seçime 6 hafta kaldı, ortada CHP'nin doğru düzgün projesi yok" dedi.

1993'te neden olduğu İSKİ'deki yolsuzluk skandalının ardından 12.5 yılla yargılanan ve 5 yıl hapis yattıktan sonra tahliye olan dönemin İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel, yaşadıklarını "Kısa zamanda yükselmenin cezasını çektim" sözleriyle anlattı.

Sabah gazetesinden Erhan Öztürk'e konuşan Göknel , "Benim bir ilkem var. Başıma bir şey gelince hatayı ilk kendimde ararım. Herkese de bunu öneriyorum. İSKİ olayında gereksiz bir gönül macerası yaşadım. Hatamı kabul ettim zaten" dedi.

CHP'nin İstanbul'da bir daha seçim kazanamamasını kendisine bağlayanlar olduğunu hatırlatan Göknel, şunları söyledi:

— Bazen sokakta ve toplu taşıma araçlarında beni tanıyanlar yanıma gelip, 'Sizin yüzünüzden bir daha İstanbul'da CHP iktidar olmadı' diyerek sitem ediyorlar. Bu ifadeleri kullananlarla tartışmaya girmiyorum. Ancak hep hakemde kabahat bulmaya benziyor bu yaklaşımlar. 25 yıldır doğru düzgün politika üretmemişler, proje sunmamışlar. Tüm sorunu benim üzerime yıkıyorlar. Seçime 6 hafta kaldı, ortada CHP'nin doğru düzgün projesi yok. Kapı kapı dolaşmak, güler yüzle insanlara yaklaşmak çok önemli."

'RP'Lİ BAŞÖRTÜLÜ KADINLAR CEZAEVİNDE BENİ ZİYARET ETTİ'

© AA / Yasin Aras Erdoğan: Kucaklayıcı tek parti, AK Partidir

- AK Parti 16 yıllık bir parti. 2002 yılından bu zamana kadar yapılan seçimlerin tamamında ipi göğüslediler. AK Parti'nin en önemli özelliği şu: Seçimden hemen sonra bir sonraki seçimlere hazırlanıyor. Örneğin 31 Mart seçimi bittiği zaman 1 Nisan'da başlayacaklar çalışmaya. Kapı kapı dolaşıyorlar. Bu çalışmaya seçimden 3 ay önce başlamıyorlar. Örneğin ben Keçiören Açık Cezaevi'nde yatarken bir bayram sabahı ziyaretçiler geldi. O zaman Refah Partisi vardı. Başörtülü kadınlar bize çikolata getirip, sohbet ettiler. Ben bunu hayatımın hiç bir döneminde unutmam, unutmadım. İnsanlara dokunuyorlar. Vatandaşların ceplerine bu 16 yılda para girdi. Kimine az, kimine çok. Tüm bunlar çok önemli. Bir diğer önemli olan da, hayat şartları ve yaşam kalite seviyeleri yükseldi.

— AK Parti 31 Mart seçimleri için adaylarını 'tık' diye belirlerken, CHP bu süreci maalesef iyi yönetemedi. MYK ve PM'de yaşanan tartışmalar seçmende negatif etki bıraktı. Maalesef süreci iyi yönetemiyorlar.