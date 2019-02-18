2 yıldan az cezaya da mahkumiyet verilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şiddet, hırsızlık ve gasp gibi suçlarda 2 yıldan daha az ceza alındığında da mahkumiyet verilmesiyle ilgili çalışma yapıldığını söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Koca, "Bu çerçevede Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir düzenleme hazırlığı var Adalet Bakanlığı tarafından. Sadece sağlıkta şiddet değil, genel şiddet, hırsızlık ve gasp gibi benzeri suçlarda 2 yıldan daha az ceza alındığında mahkumiyetin olabilirliğiyle ilgili bir çalışma yapılıyor" diye konuştu.