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    İYİ Parti 56 belediye başkan adayını daha açıkladı

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    İYİ Parti 32'si ilçe, 24'ü belde olmak üzere 56 belediye başkan adayını açıkladı.

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    İYİ Parti, 79 belediye başkan adayını daha açıkladı
    Yapılan yazılı açıklamaya göre, İYİ Parti, aralarında Afyonkarahisar, Bursa, Erzurum, Konya, Mersin ve Yozgat'ın da bulunduğu bazı illerin ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi.

    Parti, 32'si ilçe ve 24'ü belde olmak üzere toplam 56 belediye başkan adayını daha açıkladı.

    Adaylıkları kesinleşen 56 isim şöyle:

    AFYONKARAHİSAR MERKEZ BEYYAZI TAHSİN YILMAZ
    AFYONKARAHİSAR MERKEZ ERKMEN HASAN HÜSEYİN ULUSOY
    AFYONKARAHİSAR MERKEZ ÇAYIRBAĞ HÜSEYİN SARITAŞ
    AFYONKARAHİSAR MERKEZ ÇIKRIK HALİL OBUT
    AFYONKARAHİSAR MERKEZ KOCATEPE EMRE IMIŞ
    AFYONKARAHİSAR MERKEZ SÜLÜMENLİ MÜMİN GÜNDOĞAN
    AFYONKARAHİSAR BOLVAADİN ÖZBURUN MURAT AKIN
    AFYONKARAHİSAR MERKEZ SUSUZ RAMAZAN ERCAN
    AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR KOCAÖZ EMRAH ERDEM
    AFYONKARAHİSAR HOCALAR OSMAN ZAVRAK
    AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA TAŞOLUK BEYTULLAH CEYLAN
    AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA TINAZTEPE ALPEREN DOĞAN
    AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KARAADİLLİ GÖKSEL ERCAN
    AMASYA MERZİFON MUSTAFA KENAN KABLAN
    BURSA KELES ALİ IŞIK
    ERZURUM PAZARYOLU MUHAMMED ÇELİK
    HAKKARİ ÇUKURCA TURAN DOĞAN
    ISPARTA ÇARIKSARAYLAR DURMUŞ ALİ IŞILDAK
    İSTANBUL BEŞİKTAŞ AFFAN KEÇECİ
    İSTANBUL KADIKÖY EMRE KINAY
    KIRKLARELİ PINARHİSAR MEHMET KAPILI
    KONYA BEYŞEHİR CUMALİ ARICAN
    KÜTAHYA PAZARLAR İBRAHİM YILMAZ
    MARDİN ÖMERLİ RIDVAN ÖZOĞURLU
    MERSİN AKDENİZ MEHMET AKİF ÇİFÇİ
    MERSİN MEZİTLİ MERT CANER
    MERSİN YENİŞEHİR HASAN AHİ
    ORDU ÜNYE BERKAY TORUNOĞLU
    ORDU KORGAN ADEM GEDİŞ
    RİZE İKİZDERE PAMBULİ TÜFENK
    RİZE KALKANDERE PINAR ÖMEROĞLU
    RİZE MERKEZ MURADİYE MEHMET AKİF ALPEREN
    SİNOP GERZE CEMAL YILDIZ
    ŞANLIURFA EYYÜBİYE MURAT DEMİRKAN
    TRABZON ÇAYKARA HANİFE BİLİCİ
    TOKAT ALMUS MEHMET SILDIROĞLU
    TOKAT ARTOVA SERKAN KARATAŞ
    TOKAT BAŞÇİFTLİK UĞUR GÜNEY
    TOKAT PAZAR HÜSAMETTİN MERT FIRTINA
    TOKAT YEŞİLYURT İLHAN ARSLAN
    TUNCELİ MAZGİRT AYDIN EGELİ
    YALOVA ESENKÖY EYÜP KUCUR
    YALOVA KADIKÖY GÖKHAN KARABIYIK
    YALOVA TEŞFİKİYE MURATCAN ÇETİN
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    YOZGAT BOĞAZLIYAN YAMAÇLI MÜCAHİT ARSLAN
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    YOZGAT ÇAYIRALAN KONUKLAR MEHMET CAN KILINÇ
    YOZGAT ÇEKEREK ÖZÜKAVAK ÖMÜRCAN COCİ
    YOZGAT KADIŞEHRİ BURAK AKIL
    YOZGAT KADIŞEHRİ HALIKÖY EMRE TOPAL
    YOZGAT SARAYKENT DEDEFAKILI FIRAT YILDIZ
    YOZGAT SARAYKENT OZAN KAAN IŞIK
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