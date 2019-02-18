İYİ Parti 56 belediye başkan adayını daha açıkladı

Parti, 32'si ilçe ve 24'ü belde olmak üzere toplam 56 belediye başkan adayını daha açıkladı.
Adaylıkları kesinleşen 56 isim şöyle:
AFYONKARAHİSAR MERKEZ BEYYAZI TAHSİN YILMAZ
AFYONKARAHİSAR MERKEZ ERKMEN HASAN HÜSEYİN ULUSOY
AFYONKARAHİSAR MERKEZ ÇAYIRBAĞ HÜSEYİN SARITAŞ
AFYONKARAHİSAR MERKEZ ÇIKRIK HALİL OBUT
AFYONKARAHİSAR MERKEZ KOCATEPE EMRE IMIŞ
AFYONKARAHİSAR MERKEZ SÜLÜMENLİ MÜMİN GÜNDOĞAN
AFYONKARAHİSAR BOLVAADİN ÖZBURUN MURAT AKIN
AFYONKARAHİSAR MERKEZ SUSUZ RAMAZAN ERCAN
AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR KOCAÖZ EMRAH ERDEM
AFYONKARAHİSAR HOCALAR OSMAN ZAVRAK
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA TAŞOLUK BEYTULLAH CEYLAN
AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA TINAZTEPE ALPEREN DOĞAN
AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KARAADİLLİ GÖKSEL ERCAN
AMASYA MERZİFON MUSTAFA KENAN KABLAN
BURSA KELES ALİ IŞIK
ERZURUM PAZARYOLU MUHAMMED ÇELİK
HAKKARİ ÇUKURCA TURAN DOĞAN
ISPARTA ÇARIKSARAYLAR DURMUŞ ALİ IŞILDAK
İSTANBUL BEŞİKTAŞ AFFAN KEÇECİ
İSTANBUL KADIKÖY EMRE KINAY
KIRKLARELİ PINARHİSAR MEHMET KAPILI
KONYA BEYŞEHİR CUMALİ ARICAN
KÜTAHYA PAZARLAR İBRAHİM YILMAZ
MARDİN ÖMERLİ RIDVAN ÖZOĞURLU
MERSİN AKDENİZ MEHMET AKİF ÇİFÇİ
MERSİN MEZİTLİ MERT CANER
MERSİN YENİŞEHİR HASAN AHİ
ORDU ÜNYE BERKAY TORUNOĞLU
ORDU KORGAN ADEM GEDİŞ
RİZE İKİZDERE PAMBULİ TÜFENK
RİZE KALKANDERE PINAR ÖMEROĞLU
RİZE MERKEZ MURADİYE MEHMET AKİF ALPEREN
SİNOP GERZE CEMAL YILDIZ
ŞANLIURFA EYYÜBİYE MURAT DEMİRKAN
TRABZON ÇAYKARA HANİFE BİLİCİ
TOKAT ALMUS MEHMET SILDIROĞLU
TOKAT ARTOVA SERKAN KARATAŞ
TOKAT BAŞÇİFTLİK UĞUR GÜNEY
TOKAT PAZAR HÜSAMETTİN MERT FIRTINA
TOKAT YEŞİLYURT İLHAN ARSLAN
TUNCELİ MAZGİRT AYDIN EGELİ
YALOVA ESENKÖY EYÜP KUCUR
YALOVA KADIKÖY GÖKHAN KARABIYIK
YALOVA TEŞFİKİYE MURATCAN ÇETİN
YOZGAT AYDINCIK BAYDİĞİN SELEN GÜL
YOZGAT BOĞAZLIYAN YAMAÇLI MÜCAHİT ARSLAN
YOZGAT BOĞAZLIYAN YENİPAZAR KADİR ÖNDER
YOZGAT ÇAYIRALAN KONUKLAR MEHMET CAN KILINÇ
YOZGAT ÇEKEREK ÖZÜKAVAK ÖMÜRCAN COCİ
YOZGAT KADIŞEHRİ BURAK AKIL
YOZGAT KADIŞEHRİ HALIKÖY EMRE TOPAL
YOZGAT SARAYKENT DEDEFAKILI FIRAT YILDIZ
YOZGAT SARAYKENT OZAN KAAN IŞIK
YOZGAT SORGUN ARAPLI FURKAN UÇAN
YOZGAT SORGUN YENİYER MELİKE TAŞDELEN
ZONGULDAK MERKEZ ELVANPAZARCIK ENGİN ZAMAN
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