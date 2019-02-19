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08:55 19 Şubat 2019
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    ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın

    ASKON Başkanı Aydın: Bu yüksek faizlerle üretime geçilmesi zor

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    ASKON Başkanı Orhan Aydın, “Enflasyon ve faiz düşmeden toparlandık diyemeyiz. Bu yüksek faizlerle üretime geçilmesi de zor görünüyor” diye konuştu. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin de piyasanın hareketlenmesi için faizlerin düşürülmesi gerektiğini söyledi.

    Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 24'te tuttuğu gösterge niteliğindeki haftalık repo faizi piyasadaki verilerin çok üzerinde seyrediyor. İş dünyasının yatırımların önündeki en büyük engel gördüğü yüksek faizlerden tüketiciler de kredi maliyetlerinin yüksekliği bakımından şikayet ediyor. Hem iş adamları hem de tüketici dernekleri yetkilileri; yatırım ve istihdamın artması ve iç tüketimin hareketlenmesi için faizlerin acilen düşürülmesi gerektiğini belirtiyor.

    Otomotiv
    © AA /
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    Merkez Bankası'nın dün düzenlediği repo ihalesinde bileşik faiz yüzde 27 olarak oldu. Merkez Bankası, miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Şubat vadeli repo ihalesi ile de piyasaya 22 milyar 999 milyon lira verdi. İhaleye 34 milyar 500 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.

    HAZİNE DAHA DÜŞÜK BORÇLANIYOR

    Merkez Bankası'nın yüksek faizden yana tavrına rağmen, Hazine'nin yüzde 24'ün çok altında oranlarla borçlanması dikkat çekiyor. Hazine, dün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 564 milyon lira borçlandı. Hazine dünkü ihalede 6 yıl (2359 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit ve bileşik faiz yüzde sıfır, dönemsel faiz yüzde 9,12 oldu.

    'YATIRIM İÇİN FAİZİN DÜŞMESİ ŞART'

    Murat Çetinkaya
    © AA / Raşit Aydoğan
    Yeni Şafak'tan Merkez Bankası'na: Neyi bekliyorsun?
    Bugünkü yüksek faizlerin ülke ekonomisi açısından normal olmadığını belirten Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, üretime dayalı yatırımların olması için acilen faizlerin düşürülmesi gerektiğini söyledi. Aydın, "Ekonomi yönetimi ülke ekonomisi için olumlu adımlar atıyor. Dengeleme süreci beklenen seyrinde devam ediyor. Lakin, enflasyon ve faizler düşmeden toparlandık diyemeyiz. Bir an önce kaçınılmaz bir şekilde üretime dayalı yatırımlara geçmemiz gerekiyor. Bu yüksek faizle üretime geçilmesi zor görünüyor" dedi.

    'CUMHURBAŞKANI FAİZLE SAVAŞIYOR'

    Faizlerin yüksek olmasının kaynakları yatırıma yönlendirmeyi engellediğini belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, iç piyasanın hareketlenmesi için faizlerin düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Bankaların şu anki tavrından parasını yüksek faize yatıranların dışında kimseyi memnun etmediğini ifade eden Şahin, "Faiz yükselince gerçek yatırımcı bundan zarar görüyor. Burada devletin yapacağı bir şeyler olmalı. Cumhurbaşkanı hakikaten faizle savaşıyor. Buna yürekten inanıyorum. Yüksek faizlerin getirisiyle götürüsünün iyi hesap edilmesi lazım. Bugünkü faizler ekonomiden çok fazla şey götürüyor" diye konuştu.

    Etiketler:
    politika, ekonomi, enflasyon, faiz, Merkez Bankası, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Tüketiciler Birliği, Mahmut Şahin, Recep Tayyip Erdoğan, Orhan Aydın, Türkiye
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