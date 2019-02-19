ASKON Başkanı Aydın: Bu yüksek faizlerle üretime geçilmesi zor

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 24'te tuttuğu gösterge niteliğindeki haftalık repo faizi piyasadaki verilerin çok üzerinde seyrediyor. İş dünyasının yatırımların önündeki en büyük engel gördüğü yüksek faizlerden tüketiciler de kredi maliyetlerinin yüksekliği bakımından şikayet ediyor. Hem iş adamları hem de tüketici dernekleri yetkilileri; yatırım ve istihdamın artması ve iç tüketimin hareketlenmesi için faizlerin acilen düşürülmesi gerektiğini belirtiyor.
HAZİNE DAHA DÜŞÜK BORÇLANIYOR
Merkez Bankası'nın yüksek faizden yana tavrına rağmen, Hazine'nin yüzde 24'ün çok altında oranlarla borçlanması dikkat çekiyor. Hazine, dün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 564 milyon lira borçlandı. Hazine dünkü ihalede 6 yıl (2359 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit ve bileşik faiz yüzde sıfır, dönemsel faiz yüzde 9,12 oldu.
'YATIRIM İÇİN FAİZİN DÜŞMESİ ŞART'
'CUMHURBAŞKANI FAİZLE SAVAŞIYOR'
Faizlerin yüksek olmasının kaynakları yatırıma yönlendirmeyi engellediğini belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, iç piyasanın hareketlenmesi için faizlerin düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Bankaların şu anki tavrından parasını yüksek faize yatıranların dışında kimseyi memnun etmediğini ifade eden Şahin, "Faiz yükselince gerçek yatırımcı bundan zarar görüyor. Burada devletin yapacağı bir şeyler olmalı. Cumhurbaşkanı hakikaten faizle savaşıyor. Buna yürekten inanıyorum. Yüksek faizlerin getirisiyle götürüsünün iyi hesap edilmesi lazım. Bugünkü faizler ekonomiden çok fazla şey götürüyor" diye konuştu.
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