Zeybekci: Lafını evirip çeviren bir adam değilim, kimse kimseye dini terbiye vermeye kalkışmasın

AK Parti tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Nihat Zeybekci, şarap üretimi ile ilgili açıklamaları nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. Zeybekci, "Ben lafını evirip çeviren bir adam değilim. İçimden geçenleri söyledim. Kimse kimseye dini terbiye vermeye kalkışmasın” dedi.

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin sorularını yanıtladı.

İzmirlilerle arasının nasıl olduğu yönündeki soruya Zeybekci, “Son derece pozitif, Egeli olmam nedeniyle aynı aksanla, senli-benli konuştuğumuz, tatlı bir muhabbetimiz var” dedi. Bu sokaktaki durum. Zeybekci, “Elit kesimle ise nezakete dayalı bir ilişkimiz var” yanıtını verdi.

Zeybekci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi için kullandığı 'ithal aday' ifadesine de değindi. “Bunu Kılıçdaroğlu’nun söylememesi lazım” diyen Zeybekci, “Kendisi Tuncelili, İstanbul’dan belediye başkan adayıydı. Şimdi İzmir milletvekili. Bize ithal aday diyorsa sadece soyadıma baksa, ‘zeybek’in Ege için ne anlama geldiğini görse bunu söylemezdi. Ben Ege çocuğuyum" ifadesini kullandı.

'ŞARAP HARAMDIR'

Zeybekci, şarap üretimiyle ilgili açıklamalarına tepki gösteren kesimleri eleştirdi.

“Biz hükümet olarak bağcılığı, şarap ihracatını destekliyoruz. Yurt dışı fuarlarına katıldıklarında destek veriyoruz. Şarap haramdır. Ama belediye başkan adayı olarak benim böyle bir tartışmaya girmem doğru olmaz" görüşünü dile getiren Zeybekci, sözlerine "İzmir’de bir marka çalışması olduğunda bunu desteklemem mümkündür. Ben lafını evirip çeviren bir adam değilim. İçimden geçenleri söyledim. Kimse kimseye dini terbiye vermeye kalkışmasın" diye devam etti.