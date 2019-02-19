Zeybekci: Lafını evirip çeviren bir adam değilim, kimse kimseye dini terbiye vermeye kalkışmasın

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin sorularını yanıtladı.
Zeybekci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi için kullandığı 'ithal aday' ifadesine de değindi. “Bunu Kılıçdaroğlu’nun söylememesi lazım” diyen Zeybekci, “Kendisi Tuncelili, İstanbul’dan belediye başkan adayıydı. Şimdi İzmir milletvekili. Bize ithal aday diyorsa sadece soyadıma baksa, ‘zeybek’in Ege için ne anlama geldiğini görse bunu söylemezdi. Ben Ege çocuğuyum" ifadesini kullandı.
'ŞARAP HARAMDIR'
“Biz hükümet olarak bağcılığı, şarap ihracatını destekliyoruz. Yurt dışı fuarlarına katıldıklarında destek veriyoruz. Şarap haramdır. Ama belediye başkan adayı olarak benim böyle bir tartışmaya girmem doğru olmaz" görüşünü dile getiren Zeybekci, sözlerine "İzmir’de bir marka çalışması olduğunda bunu desteklemem mümkündür. Ben lafını evirip çeviren bir adam değilim. İçimden geçenleri söyledim. Kimse kimseye dini terbiye vermeye kalkışmasın" diye devam etti.
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