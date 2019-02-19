İmamoğlu: Yaşadığı kentle flört etmeyen başkan olmamalı

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, "Flörtöz biri misiniz? İstanbul’la flört edebilecek misiniz?" sorusuna "Yaşadığı kentle flört etmeyen, o kenti hissetmeyen biri, o şehrin başkanı olmamalı. Çok kolay yanlış yapar. Çok kolay ihanet eder. Çok kolay terk eder. Ben öyle değilim" yanıtını verdi.

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Hürriyet yazarı Ayşe Arman'ın sorularını yanıtladı.

© AA / Kemal Sansar Kılıçdaroğlu: Yavaş seçilirse fakir semtlere mutlaka kreş yapılacak

Bugüne dek İstanbul'da çocuklarla ilgili pek bir şeyin yapılmadığını belirten İmamoğlu, "Kurumlar birbirine havale etmiş. Biz bu anlamda çocukları, anneleri ve aileleri çok önemseyeceğiz. Kreş meselesini çok önemsiyoruz, çünkü neredeyse her 8 çocuktan ancak sadece biri okul öncesi eğitim alabiliyor. Bunu değiştirmek lazım, annelerin hayatını kolaylaştırmak lazım. Bu arada 18-25 yaş arası 350 bin gencin de bu şehirde okumadığını tespit etmiş durumdayız. Yani eğitim almamışlar, meslekleri yok, işsizler. Yani şehre isyan eden 350 bin genç var" diye konuştu.

İmamoğlu, konuya ilişkin sözlerine şöyle devam etti:

"Bu gençleri, fast food’ların önünde akşama kadar oturup bu şehre isyan eden genç güdüsünden çıkartıp sağlıklı bir genç nüfus yaratmak zorundayız. Bu da bir eğitim seferberliği aslında. Hepsini yapacağız."

'İSTANBUL'A İHANET ETMEM, EDİLMESİNE DE MÜSAADE ETMEM'

İmamoğlu, Arman'ın "Flörtöz bir kişilik misiniz? İstanbul'la flört edebilecek misiniz? Ona sevgiyle yaklaşabilecek misiniz?" şeklindeki sorusuna da "Ben zaten hayatta karşı tutkulu bir insanım. 27-28 yıldır Beylikdüzü'nde yaşıyorum. Yaşadığım yere tutkum, sevgim yüzünden belediye başkanı oldum. Yine o tutku yüzünden eşimle evlendim" yanıtını verdi.

"Ne yaptıysam hayatta tutkuyla yaptım. Yaşadığı kentle flört etmeyen, o kenti hissetmeyen biri, o şehrin başkanı olmamalı. Çok kolay yanlış yapar. Çok kolay ihanet eder. Çok kolay terk eder" görüşünü dile getiren İmamoğlu, "Ben öyle değilim. İstanbul'a ihanet etmem, edilmesine de müsaade etmem" ifadesini kullandı.