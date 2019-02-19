HDP Mardin İl Başkanı Sincar tutuklandı

Halkların Demokratik Partisi'nce (HDP) Mardin'de düzenlenen aday tanıtım toplantısına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 7 Şubat'ta aralarında HDP İl Eş başkanları Ali Sincar ve Eylem Amak'ın da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlarr emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

HDP İl Eş Başkanı Eylem Amak savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, mahkemeye çıkarılan HDP İl Eş Başkanı Sincar ise tutuklandı.

Gözaltına alınan Abidin U, Şeyhmus Ç, Mehmet K. S, Halil Y, Musa B, Hüseyin A, Vedat A, Beritan Ö, Ferhat K, Abdulbari A, Barış B, Adil B, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HDP tarafından Mardin'de 30 Ocak'ta aday tanıtım toplantısı gerçekleştirilmişti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Mardin milletvekilleri Mithat Sancar, Pero Dundar, Ebrü Günay, Tuma Çelik, HDP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk ile adaylar ve partililerin katıldığı toplantıda, ölen PKK'lılar için saygı duruşunda bulunulmuştu.