1 gün fazla rapor yazan doktorun 2 yıl hapsi istendi

Hastasına tek hekim tarafından 10 günden fazla rapor verme yetkisi olmamasına rağmen doktor 11 günlük iş göremezlik raporu hazırladı. Zeynel O. raporu çalıştığı kuruma verdi.
Şanlıurfa Adli Yargı Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, fazla rapor yazan doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.
Savcılıkta ifade veren Dr. Çetin Ö., "Rapordaki imza bana ait olabilir. Rapor verdiğim kişiyi tanımıyorum. Bizim 10 gün rapor verme yetkimiz vardır. Sehven 11 gün yazılmış olabilir. Sekreter raporu imzalamış biz de imzalamış olabiliriz. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada doktor Çetin Ö. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
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