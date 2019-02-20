Üvey babasının dövdüğü 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

© Fotoğraf : İHA Kahramanmaraş'ta yangında 2 aylık bebek öldü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, üvey babası tarafından dövüldüğü iddiasıyla hastanede tedaviye alınan 2 yaşındaki Esma Asel Kolat, hayatını kaybetti. Kolat, Geyve'de toprağa verildi.

Geyve'de, 27 Kasım 2018'de üvey babası Emre Salpat tarafından dövüldüğü iddia edilen Esma Asel Kolat, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun 8 yerinde darp izine rastlanan, kafatasında 2 çatlak oluştuğu tespit edilen Kolat, tedaviye alındı. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Salpat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yoğun bakım servisinde 84 gündür tedavisi süren Esma Asel Kolat, bugün doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Kolat'ın cenazesi, Geyve Nuriosmaniye Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.