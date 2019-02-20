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    'Rockçı imam'ın mesleğe dönmek için açtığı dava reddedildi: Ülkemin ve İslam dininin tanıtımını yaptım

    'Rockçı imam': Adaylıktan istemeyerek çekilmek zorunda kaldım

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Antalya'nın Kaş ilçesinde, 'Rockçı İmam' olarak tanınan Ahmet Muhsin Tüzer, dün Bağımsız Kaş Belediye Başkan Adayı olmaktan vazgeçtiğini belirterek "Ne yazık hukuksal nedenlerle adaylıktan istemeyerek çekilmek zorunda kaldım" dedi.

    Kaş'a bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde imamlık yaparken, 2013 yılında Kramp Grubu'nun gitaristi Doğan Sakin'le 'Firock' adlı müzik grubunu kurarak, rock ve tasavvuf müziğini birleştiren Ahmet Muhsin Tüzer, Kaş'ta verdiği ilk konseriyle ulusal ve uluslararası basının ilgi odağı oldu.

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    © Fotoğraf : İHA
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    2013 yılında ilk single parçası 'Mevla'ya Gel'i tamamlayarak müzikseverlere sunan Tüzer, daha sonra İstanbul, Antalya, Kaş ve Finike'de konser verdi. Yurt dışında iki kez ABD'de, Portekiz'de de üç gün üst üste konser veren Tüzer, ilk uluslararası albümünü New York'ta bir müzik şirketi aracılığıyla çıkardı.

    GEÇEN YIL İMAMLIKTAN İHRAÇ EDİLDİ

    Bu süreçte imamlık görevinden alınarak Balıkesir'e memur olarak atanan Ahmet Muhsin Tüzer, mahkeme kararıyla görevine döndü. Ancak Tüzer, bu kez de hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararıyla Ağustos 2018 tarihinde meslekten ihraç edildi. Ahmet Muhsin Tüzer, hakkındaki meslekten ihraç kararının iptali talebiyle Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Davanın reddine karar veren İdare Mahkemesi, Tüzer'in meslekten ihraç kararını da oy birliğiyle onadı.

    ADAY OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

    'Rockçı İmam' adıyla tanınan Ahmet Muhsin Tüzer, geçen hafta sosyal medyadaki kişisel hesabından yaptığı açıklamada Kaş Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olduğunu duyurmuştu. Ancak Tüzer bugün bu kararından vazgeçtiğini açıkladı.

    'Rockçı' imam Ahmet Muhsin Tüzer
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    'İSTEMEYEREK ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDIM'

    Konuyla ilgili dün bir açıklama yapan Tüzer, "31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde, Kaş ilçesinden bağımsız belediye başkan adayı olmaya karar vermiştim. Ne yazık hukuksal nedenlerle adaylıktan istemeyerek çekilmek zorunda kaldım. Hukuksal olarak Kaş Belediye Başkanı seçilsem dahi, Kaş Belediye Başkanlığım düşecek veya iptal edilecek" dedi.

    'KARIŞIK HUKUKSAL BİR KONU'

    Ahmet Muhsin Tüzer, şunları söyledi:

    "Nedeni şu. 23 yıldır büyük bir aşkla görev yaptığım imamlık görevimden asılsız iddialar nedeniyle ihraç edildim. Bu ihraç kararı karşısında mahkemeye yürütmenin durdurulması ve göreve iade için dava açtım. Bu dava hala sürüyor. Ancak seçim sürecinde veya sonrasında göreve iade kararı çıkarsa, başkanlığı kazansam dahi hukuksal olarak başkanlığımın iptal olacağı ortaya çıktı. Detaylara girmek istemiyorum. Karışık hukuksal bir konu. Bu nedenle üzülerek Kaş Belediye Başkanlığı adaylığından çekiliyorum. Bu kısa sürede inanılmaz bir destek gördüm. Bana güvenen, beni seven insanların yüzündeki umudu, sevinci, pırıltıyı ve coşkuyu gördüm. Benim adaylığıma gönül veren, destek veren tüm dostlara teşekkür ediyorum. Bu nedenlerle adaylıktan çekildiğim için de onlardan özür diliyorum."

    Etiketler:
    yerel seçim, aday, belediye, ihraç, imam, Kaş Belediye Başkanlığı, Ahmet Muhsin Tüzer, Kaş, Türkiye
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