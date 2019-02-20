DSP Genel Başkan Yardımcısı Gürel: CHP'nin kapatılması ve tasfiye edilmesi gerekiyor

DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel, Türkiye solunun önündeki en büyük engelin CHP olduğunu söyledi. Gürel, "Muhalefetin önünü tıkıyor. Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi projelerle milletin önüne gidilmez. Yazıktır. CHP'nin kapatılması ve tasfiye edilmesi gerekiyor" dedi.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel, 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlerle ilgili olarak Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuştu.

CHP yönetiminin kendilerine ittifak teklif etmesi durumunda tavırlarının ne olacağı yönündeki soruya Gürel, şu yanıtı verdi:

"Saadet Partisi gibi bize çok uzak ve tabanımızın asla kabul etmeyeceği bir parti ve İYİ Parti gibi ne olduğu belli olmayan bir parti ile ittifak yapan CHP ile ittifakı doğru bulmuyoruz. Bizim çizgimiz bellidir. Özgürlükçü, Atatürkçü, sol bir partiyiz. Çok net kırmızı çizgilerimiz var. Mesela Ecevit'e ve Atatürk'e laf edenleri partimize kabul etmeyiz. Biz birçok kişiyi bu süreçte reddettik. Şu kadarını söyleyeyim: DSP'ye geçenlerin sayısı geçmek isteyenlerin yarısından az."

Gürel, sözlerinin devamında CHP yönetimine eleştirilerini sürdürdü.

"Türkiye'de solun önündeki en büyük engel CHP. Muhalefetin önünü tıkıyor" görüşünü dile getiren Gürel, şunları kaydetti:

"Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi projelerle milletin önüne gidilmez. Yazıktır. CHP'nin kapatılması ve tasfiye edilmesi gerekiyor."