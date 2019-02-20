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11:30 20 Şubat 2019
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    Abdulhamit Gül

    Adalet Bakanı Gül'den FETÖ açıklaması: Devamı gelecek

    © AA / Muhammed Yaylalı
    Türkiye
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    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ'ye yönelik operasyonların devamının geleceğini söyledi. Gül, FETÖ'nün inkar stratejisine ilişkin, "Üst aklın, örgütün özellikle savunma taktiğinin parçası olduğu açık. Örgüt mantığı içinde yapıyorlar" dedi.

    Adalet Bakanı Gül, FETÖ ile mücadele ve örgüt üyelerinin yargılanmalarına ilişkin AA'ya açıklamalarda bulundu.

    gözaltı
    © AA /
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    Yaşam hakkına saldırıda bulunan, Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, bekasını tehdit eden, darbe girişiminde bulunan örgüte karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğine işaret eden Gül, Türk yargısının da bu mücadeleyi sürdürdüğünü belirtti.

    FETÖ'yle mücadele konusunda özveriyle çalışan yargı mensuplarını kutlayan Gül, FETÖ'nün kripto bir örgüt olduğunu vurguladı.

    "Mücadeleyi yaptık. Tüm isimler bunlardı, yargılamalar devam ediyor, başka isim çıkmayacak" yaklaşımının, FETÖ'yle mücadelede rehavete kapılmaya neden olacağını dile getiren Gül, bunun başarıya ulaşmayı da engelleyeceğine dikkati çekti.

    ''MÜCADELEYİ TAMAMLADIK' ŞEKLİNDE BİR DUYGUYA KAPILAMAYIZ'

    İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, FETÖ soruşturmalarına yönelik, Bizimle bir savaşa girdiler. Elhamdülillah kaybettiler. Sonuçlarına katlanacaklar. Kazansalardı hepimizi asacaklardı. Kaybettiler cezalarını çekiyorlar dedi.
    © Fotoğraf : İHA
    İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan FETÖ açıklaması: Bizimle savaşa girdiler, kaybettiler
    Gül, "Piramidin tepesine, FETÖ'nün yönetici, mahrem, kripto unsurlarına yönelik önemli operasyonlar, soruşturmalar, kovuşturmalar devam ediyor. Elbette bunun devamı da gelecektir. Bu konuda 'tüm mücadeleyi tamamladık' şeklinde bir duyguya, rehavete kapılamayız. Yargıda, mülki idarede, askeriyede nerede olursa olsun, örgütün tüm kripto, mahrem unsurlarıyla mücadele hukuk çerçevesinde devam edecektir" dedi.

    Örgütün üst yöneticilerine yönelik yargılamaların da sürdüğünü ifade eden Gül, millet adına yargılama yapan yargı mensuplarının çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

    Gül, masumla suçlunun ayırt edilerek yargılama yapılması konusunda da titizlik gösterildiğinin, FETÖ'yle kararlı mücadelenin sonuna kadar süreceğinin altını çizdi.

    'MİLLETİMİZ ADINA BU MÜCADELENİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

    Türk Silahlı Kuvvetleri, TSK
    © AA / Arşiv
    Milli Savunma Bakanlığı: 7 ayda 1076 personel FETÖ'den açığa alındı
    Darbe girişimine katılan örgüt mensuplarının delillere rağmen inkarda bulunduğu ifadelerinin hatırlatılması üzerine Gül, şunları söyledi:

    "Bunun da üst aklın, örgütün özellikle savunma taktiğinin parçası olduğu açık. Talimat doğrultusunda, örgüt mantığı içerisinde yapıyorlar. Yargılamayı Türk yargısı, hakimlerimiz yapıyor. Dosyadaki, deliller, ispatlar değerlendirilerek yargılamalar yapılmakta. Bu konuda ne kadar inkar ederlerse etsinler, delilden sanığa giden bir hukuk sistemimiz var. Deliller değerlendirilerek, ülkemizde demokrasiyi, hukuku ortadan kaldırmak isteyen, 251 vatandaşımızı şehit eden hainlerle, hukuk çerçevesinde, kaldırmaya çalıştıkları Anayasaya, hukuka uygun şekilde yargılamalar gerçekleştirilmektedir. Hak eden, hak ettiği cezayı almaktadır. Bizim beklediğimiz, milletimiz adına Ömer Halisdemir'lerin, Erol Olçok'ların, 251 şehidimizin, polisimizin, askerimizin, vatandaşımızın kanına kasteden bu hainlerden hesabın sorulmasıdır. Elbette, kuruyla yaşın ayırt edilmesi, adaletin tecelli etmesi gerekiyor. Yargı da bunu yapmaktadır, yargıya güveniyoruz. Bu mücadelenin milletimiz adına takipçisi olacağız."

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    Etiketler:
    FETÖ, Adalet Bakanlığı, Abdulhamit Gül, Türkiye
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