'Mersin'de Kocamaz'ın aday gösterilebilmesi için iki seçenek var'

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, dün aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) geç teslim edildiği için aday gösterilemeyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz için CHP ve İYİ Parti'nin önünde iki seçeneğin olduğunu söyledi. Sarıkaya, bu iki seçenekten birinin, iki gün içinde uygulamaya konması gerektiğini belirtti.

Muharrem Sarıkaya, "Ya ittifakla ya DSP ile" başlığıyla yayımlanan yazısında Mersin'de yaşanan Burhanettin Kocamaz krizini kaleme aldı.

Dün listeler Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) saat 17:00'dan sonra teslim edildiği için aday gösterilemediği açıklanan Kocamaz için Sarıkaya, CHP ve İYİ Parti'nin önünde iki seçeneğin bulunduğunu belirtti.

Sarıkaya, yazısının devamında şunları kaydetti:

"Birincisi İYİ Parti'nin de beklentisi…

© AA / Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin'de, aday 'olamayan' Kocamaz'dan açıklama

'Komploya uğramış olmanın yarattığı mağduriyeti ortadan kaldırmak için CHP'nin Büyükşehir adayı Vahap Seçer'in adaylıktan çekilip, yerine Kocamaz'ın CHP'den aday gösterilmesi…'

İkincisi ise adaylık başvurusu yapan Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti ve Saadet Partisi ile görüşmelerde bulunup, bu partilerin adaylarının geri çekilmesi ve Kocamaz'ın o partilerden birinden aday gösterilmesi…

Bu kapsamda DSP ile yapılan ilk temastan sıcak yaklaşım alınmış…

'İYİ PARTİ'DEKİ BEKLENTİ BİRİNCİ SEÇENEĞİN DEVREYE KONMASI'

İYİ Parti'deki beklenti DSP yerine birinci seçeneğin devreye konulması; bunun karşılığında da İYİ Parti'nin Mersin'deki bütün ilçelerden adayını çekip, CHP'yi desteklemesi…

Bunun İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'ya da yayılıp, seçmen tabanını daha dinamik kılacağına inanç da oldukça yüksek…

CHP ise Kocamaz'ın aday olabilmesini çok istiyor.

Ancak bunun kendi adayı Vahap Seçer'i geri çekerek hayata geçirmeye çok da olumlu bakmıyor.

'Bu kadar uzun süre sahada çalışan adaya nasıl geri çekil diyebiliriz, ayrıca bu ittifakın birlikte hatasından kaynaklı bir durum da değil' tavrını gösteriyor…

'BİR BAŞKA SORUNU ORTAYA ÇIKARACAĞINA VURGU YAPILIYOR'

CHP'deki beklenti Kocamaz'ın DSP yerine eğer olabiliyorsa SP veya DP'den aday gösterilmesi…

DSP'den aday gösterilmesi halinde bunun kendilerine yönelik bir başka sorunu ortaya çıkaracağına vurgu yapılıyor…

İlginç olan gün içinde CHP de benzer bir komplo süreci ile karşı karşıya kalmış ve Bergama'da yetkili kılınan İlçe Başkanı öğleden sonra ortadan kaybolmuş, uzun arayışa rağmen bulunamamış.

Bunun üzerine Genel Merkez yönetimi acilen yeni bir görevlendirme ile sorunu çözmüş ve bir başka isim üzerinden başvuruyu gerçekleştirmiş…

Burada önemli olan il veya ilçe başkanlarının ne yaptığı kadar onlara bunu yapmasına kimlerin de vesile olduğunun ortaya çıkarılmasıdır…

© Fotoğraf : İHA Kılıçdaroğlu'ndan ittifak eleştirilerine yanıt

Siyasette geçmişte de benzer durumlarla karşılaşılır, yolda liste değişimi yapılır, son dakika girişimlerle sorun çözülürdü.

Ama bir Büyükşehir Belediye Başkan adayının adının YSK'ya bildirilmemesi olayı ile ilk kez karşılaşıldı…

Hem de İYİ Parti'nin bugün Ankara'da aday tanıtım toplantısı yapmaya hazırlandığı bir sırada bu durumla karşılaşıldı…

Bu da siyasetin hangi noktaya geldiğini göstermeye yetti…

İYİ Parti lideri Akşener bugünkü tanıtım toplantısına Kocamaz ile birlikte girmeye hazırlanırken bakalım hangi formül geçerli olacak…"