Sözcü yazarı Öztürk'ten düzeltme: Zeybekci'nin İzmir'in 9 ilçesinde evi değil işyeri var

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, AK Parti tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Nihat Zeybekci'nin İzmir'in 9 ilçesinde ev değil işyeri sahibi olduğunu açıkladı.

AK Parti'nin İzmir adayı Zeybekci, dün Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk ile Emin Çölaşan'a konuşmuş, gazete Zeybekci'nin 9 ilçede evlerinin bulunduğunu aktarmıştı.

Öztürk, bugünkü köşe yazısında röportajın ses kaydını yeniden dinlediklerini belirterek, Zeybekci'nin "İzmir'le olan bağını anlatırken, 'Benim zaten İzmir'le bağlantım hiç kopmadı. Şirketim var orada. 9 ilçede evimiz var" dediğini ancak cümle devrik olduğu için Zeybekci'nin 9 ilçede evleri olduğunun anlaşıldığını yazdı.

Öztürk, "Oysa, 9 ilçede evi değil işyeri bulunuyor. Yanlış yorumlanabileceğini düşündüğüm için bu notu düştüm" ifadesini kullandı.