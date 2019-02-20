Sözcü yazarı Öztürk'ten düzeltme: Zeybekci'nin İzmir'in 9 ilçesinde evi değil işyeri var

AK Parti'nin İzmir adayı Zeybekci, dün Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk ile Emin Çölaşan'a konuşmuş, gazete Zeybekci'nin 9 ilçede evlerinin bulunduğunu aktarmıştı.
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Öztürk, bugünkü köşe yazısında röportajın ses kaydını yeniden dinlediklerini belirterek, Zeybekci'nin "İzmir'le olan bağını anlatırken, 'Benim zaten İzmir'le bağlantım hiç kopmadı. Şirketim var orada. 9 ilçede evimiz var" dediğini ancak cümle devrik olduğu için Zeybekci'nin 9 ilçede evleri olduğunun anlaşıldığını yazdı.
Öztürk, "Oysa, 9 ilçede evi değil işyeri bulunuyor. Yanlış yorumlanabileceğini düşündüğüm için bu notu düştüm" ifadesini kullandı.
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