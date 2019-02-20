İYİ Parti'de Mersin'in ardından Maltepe krizi

© AA / Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin formülü: Kocamaz, Demokrat Parti'den aday olacak

İYİ Parti'de Mersin krizi devam ederken, bir kriz de İYİ Parti İstanbul Maltepe örgütünde çıktı.

İYİ Parti Maltepe ilçe örgütünün sosyal medya hesabından Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Vedat Çakıroğlu imzasıyla yapılan paylaşımda, CHP adayını değil, Cumhur İttifakı kapsamında Maltepe'de MHP adayı olan Ahmet Baykam'ın destekleneceği duyuruldu.

Paylaşımda CHP'nin Maltepe adayı hakkında "CHP adayı Ali Kılıç partisinin desteğini alamamış partilileri tarafından haksız mal edinme söylentileri ile kendisinden önceki belediye başkanından 39 trilyon TL borçla devraldığı Maltepe Belediyesi'ni 568 trilyon borç içine soktuğu bugün Maltepe İlçe Seçim Kurulu'na verdiği belediye meclis aday listesini HDP ile paylaştığı gerçeği ile giriyor" denildi.

© Fotoğraf : Facebook İYİ Parti Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Vadat Çakıroğlu imzasıyla yapılan paylaşım

Ardından İYİ Parti, bugün yaptığı açıklamayla Çakıroğlu'nun görevden alındığı ve açıklamalarının partiyi bağlamayacağı duyuruldu.

İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz'ın, adaylık başvurusunun geç verilmesinden dolayı aday olamaması partide büyük tartışma yaratmıştı. Olayın ardından İYİ Parti Mersin İl Başkanı görevinden alınmıştı.