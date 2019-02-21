Yurdun konferans salonunda buluştuğu öğrencilere hitap eden Yıldırım, gençlerin kendisinin enerji kaynağı olduğunu söyledi. Seçim kampanyasını hazırlayan kişilere gençlerle kendisini sık sık buluşturması konusunda talimat verdiğini belirten Yıldırım, "Sizlerle vakit geçirmek, sohbet etmek benim için çok büyük keyif. Sosyal medyada kullandığınız ifadeyle gençler beni 'dürtüyor'" diye konuştu.

Öğrencilerin üniversiteyi bitirip iş bulma telaşı içerisinde olacağını belirten Yıldırım, ''Gençlere özel kuluçka merkezleri kurulacak. Yapay zeka, robot teknolojileri, yazılım… Bunlara kafa yorun gençler. Bunlar önemli şeyler. Bunlar Türkiye'nin geleceği. Büyükşehir'in kuracağı veri merkezi gençlerin fikirlerini geliştirmesi için önemli kaynak olacak'' değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, geçtiğimiz ay Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük, dünyanın beşinci E-Spor sahnesini Ataşehir'de bin gençle açtıklarını hatırlatarak, ''Orada şimdi müsabakalar yapılıyor. Bu müsabakalar sonunda birinci olan E-Spor Dünya Kupası maçlarına katılacak. Büyükşehir Belediyesi'nin de inşallah kazanırsak bir E-Spor takımı mutlaka olacak.'' dedi.

Konuşmanın ardından Yıldırım, salonda bulunan gençlerin sorularını yanıtladı. Yıldırım'a günün anısına bir tablo hediye edildi.

Binali Yıldırım daha sonra yurdun yemekhanesine geçti. Sıraya giren ve yemeğini alan Yıldırım, öğrencilerle aynı sofrayı paylaştı.

Ziyarette, Yıldırım'a Cumhur İttifakı'nın Maltepe Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykan ile AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikçi de eşlik etti.