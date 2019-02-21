'Kılıçdaroğlu, PM toplantısına katılmayacak'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi'nin (PM) toplanacağı gün Antalya'da olacağı, bu nedenle toplantıya katılmayacağı iddia edildi.

CHP Parti Meclisi (PM), 12 üyesinin isteği üzerine 23 Şubat cumartesi günü olağanüstü toplanacak.

www.gercekgundem.com'da yer alan iddiaya göre, cumartesi günü saat 14:00'da düzenlenecek toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmayacak.

İddiaya göre Kılıçdaroğlu aynı saatte, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in yapacağı bir açılış törenine katılacak. CHP Antalya İl Başkanlığı da Kılıçdaroğlu'nun katılacağı Antalya programını üyelerine duyurdu.

CHP'de olağanüstü PM isteyen 12 kişinin ise bugün bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacağı ileri sürüldü.