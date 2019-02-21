Gazeteci Okatan gözaltına alındı

Artı Gerçek muhabiri Derya Okatan'ın evi bu sabah saatlerinde basıldı. Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek yapılan ev baskınında Okatan gözaltına alındığı bildirildi.
Okatan'ın avukatından Artı Gerçek'e yapılan açıklamada, muhabirinin evinde yapılan aramanın ardından Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.
Okatan, son olarak Ankara'da gözaltına alınırken polisin cinsel saldırısına uğrayan Merve Demirel ile röportaj yapmıştı.
Merve gencecik ve güçlü bir kadın. Polisin tacizi karşısında da çok dik: "Utanç kadınlar üzerine yüklenmeye çalışılıyor. Bu utanç onlara aittir." https://t.co/fpBfOVMQIZ— Derya Okatan (@derya_okatan) February 18, 2019
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