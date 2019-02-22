CHP kritik kentler için özel ekip kuracak

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, yerelde adayların seçim çalışmalarına başlayan CHP; Meclis'in tatile girmesiyle birlikte Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) üyeleriyle birlikte sahaya çıkacak. Türkiye genelindeki bütün seçim bölgelerini mercek altına alacak CHP; bu kapsamda özellikle oy oranlarının çok yakın olduğu kentlere ilişkin özel çalışma yürütecek. CHP'de; MYK üyeleri ve Grup Başkanvekilleri başkanlığında oluşturulacak özel ekiplerde PM üyeleri ve milletvekilleri bulunacak. Özel ekipler kampanya döneminde sahada seçim çalışması yürütecek.

'SÜREKLİ GÜNCELLENECEK'

Kampanya boyunca kullanılacak söylemin içeriği güncel gelişmelere göre Genel Merkez tarafından sürekli olarak güncellenecek. CHP kampanya boyunca ötekileştiren ve kutuplaştırıcı bir söylem yerine; uzlaşmacı ve birleştirici bir dil kullanacak. Mersin, Antalya, Adana gibi belirlenecek bazı kentlerde sahada yer alacak özel ekipler aracılığıyla kampanya döneminde izlenecek stratejilere ilişkin karar alma süreçleri de hızlandırılacak.

SALON TOPLANTILARI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kampanya döneminde yaklaşık 20 miting yapması yönünde planlamalar yapılıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kampanya döneminde daha çok salon toplantılarına katılacağı; kanaat önderleriyle toplantılar gerçekleştireceği ifade ediliyor.

'KAVGADAN YANA OLMAYIZ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun; kurulacak özel ekiplerle seçim boyunca sahada olacaklarını kaydetti. Torun, kavgadan ve zıtlaşmadan yana olmayacaklarını belirterek, "Yapacaklarımızı anlatacağız. Temel sorunlarımız bizim bu ülkede bir arada yaşama zorunluluğumuz ve evimizdeki huzur. Ekonominin düzlüğe çıkarılabilmesi için yerelden genele bir anlayış içerisinde olacağız" diye konuştu.

CHP 153 YERDE YARIŞA GİRMİYOR

Aday listelerinin seçim kurullarına teslim edilmesiyle birlikte CHP ile İYİ Parti arasında işbirliği yapılacak büyükşehir, il, ilçe ve belde sayısı netleşirken, Saadet Partisi'yle yapılacak dirsek temasının da çerçevesi belli oldu. Buna göre CHP 19 büyükşehirde aday çıkarırken; 10 büyükşehirde İYİ Parti'yi, 1 büyükşehirde ise Saadet Partisi'nin adayını destekleyecek. CHP, 38 il belediyesinde aday çıkarırken, 12 ilde İYİ Parti adayını, 1 ilde de Saadet Partisi'ni destekleyecek.

CHP, toplam 632 ilçe belediyesinde aday çıkarırken, 231 ilçede İYİ Parti adayını; 17 ilçede Saadet Partisi'ni destekleyecek. CHP; toplam 215 beldede kendi adayını çıkarırken, 48 beldede İYİ Parti adayını, 12 beldede Saadet Partisi adayını destekleyecek. CHP işbirliği kapsamında aday çıkarmayacağı ilçe ve beldelerin yanı sıra 42 ilçe ve 111 beldede aday çıkarmayarak toplam 153 seçim çevresinde yarışa girmemeyi tercih etti.

CHP'nin aday gösterdiği 905 belediyenin yalnızca 48'i kadın adaylardan oluştu. Başka bir deyişle CHP'de her 20 adaydan yalnızca 1'i kadın olurken, kadın aday oranı yüzde 5,3 olarak gerçekleşti.

KENTLERDE 2 KADIN ADAY

CHP, 57 ilde gösterdiği belediye başkan adaylarından yalnızca 2'si kadın oldu. CHP; İstanbul, Ankara ve İzmir'in tüm ilçelerine bakıldığında ise sadece 4 kadını aday gösterdi. İzmir'de iki, Ankara'da bir, İstanbul'da da bir kadın listelerde yer aldı.