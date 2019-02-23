Bahçelerden çaldıkları meyve ve sebzeleri pazarda satan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı'na bahçelerden meyve-sebze çalındığına dair gelen ihbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, bahçelerde yapılan incelemenin ardından şüphelilerin 3 kişi olduğunu ve kimliklerini tespit etti.
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Takibe alınan şüpheliler, çaldıkları ürünleri Bursa merkezde bulanan semt pazarında satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve depolarında yapılan aramada ise paketlenmiş halde bulunan 8 ton tarım ürünü ele geçirildi.
Ürünler sahiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.
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