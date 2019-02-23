Kayıt
18:31 23 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Süleyman Soylu

    Soylu: Benim ülkem, dünyanın en güvenli ülkesi olacak

    © AA / Semih Yüksel
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (303)
    0 64

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz adımımızı atmadan, bu coğrafyada kimseye oyun kurmaya müsaade etmeyiz. Büyüklüğü, gücü ve kuvveti ne olursa olsun, biz bu coğrafyadayız. Bu coğrafyada ölüm bir kere olur. Onu göze alıp bu coğrafyaya gelecekler" dedi.

    Bursa'da IŞİD yönelik operasyonda, aralarında İnterpol tarafından aranan 2 kadının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı
    © AA / İsmail Özdemir
    Interpol'un aradığı IŞİD mensubu iki kadın Bursa'da tutuklandı
    Bakan Soylu, Sürmene ilçesinde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, insansız hava araçları ve ATAK helikopterlerinin, terörle mücadelede büyük önemi olduğunu söyledi. Terörle mücadeleye yılmadan devam edeceklerini anlatan Soylu, "İnsansız hava araçları, ATAK helikopterleri ve bunları yapmaya niyet etmiş güçlü bir Türkiye varken, birden Gezi olaylarını patlatırken ültimatom verdiler bize. 'Aman ha 3. havalimanını, 81 üniversiteyi yapmayın. İnsansız hava aracı ve atak helikopteri yapmayın'. Hepsini yaptık mı? Hepsini yapmaya da devam ediyoruz. İsrail'den insansız hava aracı almadık. Eğer bugün teröristler dağlarda gezemiyorsa bilmenizi istiyorum; o evlatlarımızın, Türk mühendislerimizin yaptığı insansız hava araçları yukarıdan; komandolarımız, jandarmalarımız ve özel harekatımız aşağıdan nefes aldırmıyorlar." diye konuştu.

    'NE OLURSUNUZ CHP'LİLER, BU HDP'YE OY VERMEYİN DİYE YALVARDIK'

    HDP Sözcüsü Saruhan Oluç
    © AA /
    HDP: Demokrasi güçleri isterse CHP adaylarını destekleriz
    Bakan Soylu, 24 Haziran seçimleri sonrası yaşanan gelişmeleri anımsatarak, HDP'li milletvekillerinin teröristlerin cenazesine gitmesine ilişkin şunları kaydetti: "24 Haziran'da şahitsiniz. Çıktığımız her konuşmada şunu söyledik, 'ne olursunuz Cumhuriyet Halk Partililer bu HDP'ye oy vermeyin' diye yalvardık. Sonra Meclis'e geldik. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kalktılar dediler ki 'sizin askerleriniz ve polisleriniz Şırnak'ta işgal askerleridir, işgal polisleridir' dediler. Bizim askerimize kendi topraklarımız içerisinde söylüyorlar. Ağzının payını verdik ama sen söyletene bak söyletene. Oraya onun gelebilme hakkı yoktu. Bunu sağlayan CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kendini yırttı HDP'yi Meclis'e taşıyabilmek için. Sonra ne olacakmış? Bana çok kızıyorlar ya teröristin cenazesine milletvekili gidecekmiş. Hadi gitsin de görelim. Güya kendilerini bizle eşitleyecekler, onları şehit sayacaklar da gidecekler cenazenin başında duracaklar. Gözümüze bakıyor musunuz? Bu memleket artık kaseti başa saracak bir memleket değil."

    'BU COĞRAFYADA ÖLÜM BİR KERE OLUR'

    Irak'ta yaşayan 119 yaşındaki Selma Abdülkadir
    Irak'ta hükümet 119 yaşındaki kadının yaşadığına 'inanmadı'
    Amaçlarının büyük bir Türkiye hedefi olduğunu söyleyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün bunları yapanlar, bizi hedefimizden uzaklaştırmak istiyorlar. Artık 10 bin dolarlık bir ülkeyiz ama 10 bin dolarla 6-7 yıldır bizi patinaj ettirmeye çalışıyorlar. Standartlarımız yükselsin istemiyorlar. Daha fazla zenginleşelim istemiyorlar. Onun için bir araya geldik. İnşallah Türkiye geleceğe ait bu büyük adımları hep birlikte atacağız. Eğer güçlü olmazsak, Irak'ın kuzeyinde bunlar devlet kurmaya çalıştılar değil mi? Peki kurabildiler mi? Tayyip Erdoğan bilgisiyle tecrübesi ve coğrafyayı iyi bilmesiyle Irak ve İran ile en limoni olduğumuz zaman diliminde bir araya geldik. ABD arkadan fişekliyor 'aman kurun' diye. Gücü yetti mi? Yapabildi mi? Biz adımımızı atmadan bu coğrafyada kimseye oyun kurmaya müsaade etmeyiz. Büyüklüğü, gücü ve kuvveti ne olursa olsun, biz bu coğrafyadayız. Bu coğrafyada ölüm bir kere olur. Onu göze alıp bu coğrafyaya gelecekler."

    'MEMLEKETİMİZİ 21. YÜZYILIN DÜNYADA PARILDAYAN YILDIZI YAPACAĞIZ'

    İstanbul
    © REUTERS / Ümit Bektaş
    2018 Mutluluk Raporu açıklandı: Türkiye 5 basamak geriledi
    Bakan Süleyman Soylu, milletten aldıkları güçle güçlü şekilde yollarına devam ettiklerini söyledi. Farklı bir seçime gidildiğini belirten Soylu, bunun bir kırılma seçimi olduğunu düşündüğünü vurguladı. Soylu, Türkiye'de geçmişte yaşanan seçimleri ve bu süreçlerde yaşanan sıkıntıları anlatarak, "Adamların her saldırısına 50 gramlık oy pusulasıyla beraber cevap vermekten yorulduk. Bu ülkeyi teslim, esir almak isteyenlere, 'Bizi esir alamazsınız' diye 50 gramlık oy pusulasıyla tokat atmaktan yorulduk" dedi.

    'TURİST HUZUR, GÜVENLİK, SİYASAL İSTİKRAR OLDUĞU İÇİN GELİYOR'

    Seçimin ardından ekonomide istihdam, sanayi ve turizmde dev adımlar atacaklarına işaret eden Soylu, şu değerlendirmede bulundu: "Antalya'da 6 milyon turist vardı, şimdi 12,5 milyon turist var. Bu yıl inşallah 15-16 milyon turist gelecek. Nasıl geliyor? Çünkü huzur, güvenlik, siyasal istikrar var ve bu yıl 50 milyon sayısını aşacağız Türkiye'deki turizm rakamında. Önümüzü kesemeyecekler, ne yaparlarsa yapsınlar, çatlasalar da patlasalar da… Nasıl bizi sıkıştırdıkları zaman Türkiye'deki büyük imalatları, dünyanın en büyük havalimanını, barajını, tünelini gerçekleştirdiysek, kendi uçağımızı da yapacağız. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağız."

    'UYUŞTURUCU SATICILARINI DA, LİDERLERİNİ DE YERİN DİBİNE GÖMMEZSEK NAMERDİZ'

    Süleyman Soylu
    © AA / Mahmut Serdar Alakuş
    Soylu: Bu itlerden hesap sormazsak namerdiz
    Uyuşturucuyla mücadelede yaptıklarına da değinen Soylu, şöyle devam etti: "57 binini kodese tıktık, daha devam edecek. Sadece uyuşturucu satıcısı değil, onların organizatörleri, liderleri var ya onlara yapmadığımızı bırakmadık, bırakmayacağız da. Şubatın bu saatine kadar 15 tonun üzerinde uyuşturucu yakaladık. Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekorudur. Adı sanı bilinmeyen o örgüt yöneticilerini teker teker kulaklarından tutup doğru kodese gönderiyoruz. Milletimize söz verdik, çocuklarımıza musallat olamayacaklar, uyuşturucu satıcılarını da liderlerini de yerin dibine gömmezsek namerdiz."

    'PKK'NIN AYAĞINA BASIYOR MUYUZ?'

    Sadece uyuşturucu, PKK, IŞİD, YPG değil, hırsızların da iflahını keseceklerini dile getiren Soylu, şunları kaydetti: "Benim ülkem dünyanın en güvenli ülkesi olacak. PKK'nın, PYD'nin ayağına basıyor muyuz? Kafasına basıyoruz diyelim, öbür taraftan DEAŞ'ın, uyuşturucu satıcılarının, hırsızların, organize suç çetelerinin, tefecilerin ayağına basıyor muyuz? Nefes aldırmamaya çalışıyoruz ama bu kadar ayağına basıyorsak bilmenizi istiyorum onlar da bize bileniyorlar, onlara o imkanı vermemek lazım."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (303)

    İlgili konular:

    Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar
    Soylu: Bir polisi tacizci yapmak hangi vicdana sığar?
    Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye'yi nasıl idare edeceksin?
    Etiketler:
    PKK, HDP, CHP, AK Parti, Süleyman Soylu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    SSCB ve Rusya'da askeri tatbikatlar
    SSCB ve günümüz Rusyası’nda yapılan askeri tatbikatlardan etkileyici görüntüler
    Karikatür
    ‘ABD, Rusya ve Çin’e karşı 'Truva Atı' stratejisi hazırlıyor’
    Karikatür
    Ortadoğu'daki demir yolu projeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet