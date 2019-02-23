Kocamaz'ın adaylığına ilişkin 5 itiraz dilekçesi verildi

Mersin İl Seçim Kuruluna Kocamaz'ın adaylığıyla ilgili 5 itiraz dilekçesi verildi. Adaylara ilişkin itiraz süresinin 17.00 itibariyle dolduğu, İl Seçim Kurulunun itirazları pazartesi gününe kadar değerlendirip geçici aday listesiyle YSK'ye teslim edeceği öğrenildi.

Öte yandan, Kocamaz'a destek vermek isteyen çok sayıda kişi Mersin Adliyesi önüne gelerek itiraz süresi dolana kadar bekledi.

Kocamaz da sosyal medya hesabından adaylığına itiraz edilmesine tepki gösterdi. Kocamaz, şu ifadeleri kullandı:

— Sevgili Hemşehrilerim; Bildiğiniz gibi bir kirli el önümüzü kesmek, halkımızla bağımızı koparmak ve Mersin’e yapacağımız hizmetleri engellemek için oyun üstüne oyun tezgahlıyor. Bağımsız aday ol dediniz bağımsız gibi bir partiden, Demokrat Parti’den aday olduk.

'DERDİNİZ NE?'

— Derdiniz ne? Bizden daha ne istiyorsunuz? Adaylığımıza kim itiraz ederse bu kumpası onlar yapmıştır demiştim. Adaylığımıza itiraz edenlerden bu kumpasın arkasındakilerin kim ya da kimler olduğu gün gibi aşikar. Biz önce Allah’a sonra da devletimize ve bağımsız yargımıza güveniyoruz.

Derdiniz ne?Bizden daha ne istiyorsunuz?Adaylığımıza kim itiraz ederse bu kumpası onlar yapmıştır demiştim.Adaylığımıza itiraz edenlerden bu kumpasın arkasındakilerin kim ya da kimler olduğu gün gibi aşikar. Biz önce Allah’a sonra da devletimize ve bağımsız yargımıza güveniyoruz. — Burhanettin Kocamaz (@BKocamaz33) February 23, 2019

​Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, adaylık başvurusunun geç teslim edildiği gerekçesiyle İYİ Partiden aday olamamıştı.