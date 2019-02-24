Erdoğan'dan muhalefete: Her seçimi ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar

* Hatay'da 16. mitingimi yapıyorum. Başka kim bu kadar miting yaptı?
* Ana muhalefet Ankara'ya sıkışmış vaziyette.
* Bugün 16'ncı il mitingimizi gerçekleştiriyoruz. Millet 33 gün sonra sandığa gidecek. Beyler hala Ankara'da liste savaşı veriyor.
* (Muhalefet partileri) Her seçimi ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Aday listelerini dahi zamanında seçim kuruluna teslim edemiyorlar.
* Çünkü insanımızın CHP amblemine oy vermeyeceğini, ellerinin terör destekli CHP'ye oy vermeye gitmeyeceğini çok iyi biliyorlar.
* (Mitinge katılanlardan alana kurulan ekranlara bakmalarını isterek) Şimdi karşınızdaki megaboarda bir bakın. Size oradan insanımızın elinin Altı Ok'a gitmeyeceğini, terör destekli siyasi partiye gitmeyeceğini çok iyi biliyorlar.
* (HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin “Kürdistan’da kazanacağız, batıda AKP ve MHP’ye kaybettireceğiz” açıklamasına atıfla) Bir defa kendine gel ya. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Kardeşlerim bölmeye çalışan, bu terör örgütü destekli olan bu adamlara, bu siyasi partiye ve onun destekçisi CHP’ye, İYİ Parti’ye 31 Mart’ta Osmanlı tokadı atmaya var mıyız? Bunlara gereken dersi vereceğiz. Bu milleti sevmeyen, bu millete inanmayan, bu milleti parçalamaya çalışanlara sandıkta dersini vereceğiz.
* İstiklal Marşı'nı dahi okuyamayan bir genel başkana zillet ittifakı yakışır.
* Terör örgütünün desteklediği bu parti, İstiklal Marşını bile okumuyor. CHP'ye gönül veren kardeşlerim siz bunlarla mı omuz omuza yürüyeceksiniz? Tarih sizi affetmez.
* İstanbul'daki adayları utanmadan sıkılmadan AKP'li belediyelerde kültür merkezi yok diyor. Uzayda yaşıyor herhalde. Sana Harbiye Kongre Merkezi diyorum. Kıraathaneler, Millet Bahçeleri diyorum. Sen önce ayrıldığın belediyedeki çöpleri kaldır.
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