Kayıt
19:34 24 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan'dan muhalefete: Her seçimi ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar

    © AA / Metin Aktaş
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 115

    AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da vatandaşlara hitap etti.

    Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan: Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Peki bu Bay Kemal ve İYİ Parti bu açıklamayı yapanlarla nasıl oluyor da beraber yürüyor?
    * Bugün parlamentoda Meclis Başkanlığı(seçimi vardı. Cumhur İttifakı büyük bir zafer elde etti. Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin) Az önce Sayın Bahçeli ile de görüştüm, Rabbim dedim inşallah bu birlikteliğimizi ülke genelinde de Cumhur İttifakı olarak bize zaferle nasip etsin.

    * Hatay'da 16. mitingimi yapıyorum. Başka kim bu kadar miting yaptı?

    * Ana muhalefet Ankara'ya sıkışmış vaziyette.

    * Bugün 16'ncı il mitingimizi gerçekleştiriyoruz. Millet 33 gün sonra sandığa gidecek. Beyler hala Ankara'da liste savaşı veriyor.

    * (Muhalefet partileri) Her seçimi ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Aday listelerini dahi zamanında seçim kuruluna teslim edemiyorlar.

    Seyit Torun
    © AA / Fahrettin Gök
    CHP'li Torun: Ankara’da 5-6, İstanbul’da 1-2 puan öndeyiz
    * Ankara'da daha önce iki kez seçim kaybetmiş, iki kez hezimete uğramış, tam iki kez milletten sandıkta dersini almış bir adayı yine piyasaya sürdüler. Şimdi bu adayın sağa sola seçim afişlerini asıyorlar ancak bu şahıs kimin adayı, hangi partinin, hangi ittifakın adayı belli değil. Partisinin ambleminden kaçan, korkan bir aday olur mu?

    *  Çünkü insanımızın CHP amblemine oy vermeyeceğini, ellerinin terör destekli CHP'ye oy vermeye gitmeyeceğini çok iyi biliyorlar.

    * (Mitinge katılanlardan alana kurulan ekranlara bakmalarını isterek) Şimdi karşınızdaki megaboarda bir bakın. Size oradan insanımızın elinin Altı Ok'a gitmeyeceğini, terör destekli siyasi partiye gitmeyeceğini çok iyi biliyorlar.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
    İmamoğlu: AK Parti’nin kalesi sayılan iki-üç ilçeden gelen sonuçlar beni şaşırttı
    * Şimdi size bir görüntü vereceğim. (Önceki dönem HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu HDP’lilerin açıklamaları: Demirtaş’ın, 2012’de Mardin’de yaptığı konuşmadaki “Buna alışsanız iyi olur, daha biz başkan Apo’nun heykelini dikeceğiz, heykelini” ve Yüksekdağ’ın 2015’te Şanlıurfa’daki konuşmasındaki “Biz sırtımızı YPJ’ye, YPG’ye ve PYD’ye yaslıyoruz, bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz” sözleri)

    * (HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin “Kürdistan’da kazanacağız, batıda AKP ve MHP’ye kaybettireceğiz” açıklamasına atıfla) Bir defa kendine gel ya. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Kardeşlerim bölmeye çalışan, bu terör örgütü destekli olan bu adamlara, bu siyasi partiye ve onun destekçisi CHP’ye, İYİ Parti’ye 31 Mart’ta Osmanlı tokadı atmaya var mıyız? Bunlara gereken dersi vereceğiz. Bu milleti sevmeyen, bu millete inanmayan, bu milleti parçalamaya çalışanlara sandıkta dersini vereceğiz.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (solda) ve Yılmaz Erdoğan
    © AA / İslam Yakut
    Ersoy: Cumhurbaşkanımız 'Sinema olmayan bölge kalmasın' talimatı verdi, yerine getireceğiz
    * Yürüyen merdivene tersten binen, Kağıthane'ye 'Kağıttepe' diyen, İstiklal Marşı'nı dahi okuyamayan, seçimlerde oyunu bile kullanamayan gaf ebesi bir Genel Başkan'a böylesi bir ittifak yakışır.

    * İstiklal Marşı'nı dahi okuyamayan bir genel başkana zillet ittifakı yakışır.

    * Terör örgütünün desteklediği bu parti, İstiklal Marşını bile okumuyor. CHP'ye gönül veren kardeşlerim siz bunlarla mı omuz omuza yürüyeceksiniz? Tarih sizi affetmez.

    * İstanbul'daki adayları utanmadan sıkılmadan AKP'li belediyelerde kültür merkezi yok diyor. Uzayda yaşıyor herhalde. Sana Harbiye Kongre Merkezi diyorum. Kıraathaneler, Millet Bahçeleri diyorum. Sen önce ayrıldığın belediyedeki çöpleri kaldır.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    SSCB ve Rusya'da askeri tatbikatlar
    SSCB ve günümüz Rusyası’nda yapılan askeri tatbikatlardan etkileyici görüntüler
    Karikatür
    ‘ABD, Rusya ve Çin’e karşı 'Truva Atı' stratejisi hazırlıyor’
    İnfografik
    Rus yapımı hipersonik silahların yapabilecekleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet