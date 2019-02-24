Erdoğan'dan muhalefete: Her seçimi ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan: Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Peki bu Bay Kemal ve İYİ Parti bu açıklamayı yapanlarla nasıl oluyor da beraber yürüyor? Bugün parlamentoda Meclis Başkanlığı(seçimi vardı. Cumhur İttifakı büyük bir zafer elde etti. Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin) Az önce Sayın Bahçeli ile de görüştüm, Rabbim dedim inşallah bu birlikteliğimizi ülke genelinde de Cumhur İttifakı olarak bize zaferle nasip etsin.

* Hatay'da 16. mitingimi yapıyorum. Başka kim bu kadar miting yaptı?

* Ana muhalefet Ankara'ya sıkışmış vaziyette.

* Bugün 16'ncı il mitingimizi gerçekleştiriyoruz. Millet 33 gün sonra sandığa gidecek. Beyler hala Ankara'da liste savaşı veriyor.

* (Muhalefet partileri) Her seçimi ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Aday listelerini dahi zamanında seçim kuruluna teslim edemiyorlar.

© AA / Fahrettin Gök CHP'li Torun: Ankara’da 5-6, İstanbul’da 1-2 puan öndeyiz Ankara'da daha önce iki kez seçim kaybetmiş, iki kez hezimete uğramış, tam iki kez milletten sandıkta dersini almış bir adayı yine piyasaya sürdüler. Şimdi bu adayın sağa sola seçim afişlerini asıyorlar ancak bu şahıs kimin adayı, hangi partinin, hangi ittifakın adayı belli değil. Partisinin ambleminden kaçan, korkan bir aday olur mu?

* Çünkü insanımızın CHP amblemine oy vermeyeceğini, ellerinin terör destekli CHP'ye oy vermeye gitmeyeceğini çok iyi biliyorlar.

* (Mitinge katılanlardan alana kurulan ekranlara bakmalarını isterek) Şimdi karşınızdaki megaboarda bir bakın. Size oradan insanımızın elinin Altı Ok'a gitmeyeceğini, terör destekli siyasi partiye gitmeyeceğini çok iyi biliyorlar.

© Fotoğraf : DHA İmamoğlu: AK Parti’nin kalesi sayılan iki-üç ilçeden gelen sonuçlar beni şaşırttı Şimdi size bir görüntü vereceğim. (Önceki dönem HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu HDP’lilerin açıklamaları: Demirtaş’ın, 2012’de Mardin’de yaptığı konuşmadaki “Buna alışsanız iyi olur, daha biz başkan Apo’nun heykelini dikeceğiz, heykelini” ve Yüksekdağ’ın 2015’te Şanlıurfa’daki konuşmasındaki “Biz sırtımızı YPJ’ye, YPG’ye ve PYD’ye yaslıyoruz, bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz” sözleri)

* (HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin “Kürdistan’da kazanacağız, batıda AKP ve MHP’ye kaybettireceğiz” açıklamasına atıfla) Bir defa kendine gel ya. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Kardeşlerim bölmeye çalışan, bu terör örgütü destekli olan bu adamlara, bu siyasi partiye ve onun destekçisi CHP’ye, İYİ Parti’ye 31 Mart’ta Osmanlı tokadı atmaya var mıyız? Bunlara gereken dersi vereceğiz. Bu milleti sevmeyen, bu millete inanmayan, bu milleti parçalamaya çalışanlara sandıkta dersini vereceğiz.

© AA / İslam Yakut Ersoy: Cumhurbaşkanımız 'Sinema olmayan bölge kalmasın' talimatı verdi, yerine getireceğiz Yürüyen merdivene tersten binen, Kağıthane'ye 'Kağıttepe' diyen, İstiklal Marşı'nı dahi okuyamayan, seçimlerde oyunu bile kullanamayan gaf ebesi bir Genel Başkan'a böylesi bir ittifak yakışır.

* İstiklal Marşı'nı dahi okuyamayan bir genel başkana zillet ittifakı yakışır.

* Terör örgütünün desteklediği bu parti, İstiklal Marşını bile okumuyor. CHP'ye gönül veren kardeşlerim siz bunlarla mı omuz omuza yürüyeceksiniz? Tarih sizi affetmez.

* İstanbul'daki adayları utanmadan sıkılmadan AKP'li belediyelerde kültür merkezi yok diyor. Uzayda yaşıyor herhalde. Sana Harbiye Kongre Merkezi diyorum. Kıraathaneler, Millet Bahçeleri diyorum. Sen önce ayrıldığın belediyedeki çöpleri kaldır.