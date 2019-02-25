'Sarıgül'ün adını kullanarak dolandırıcılık yaptı'

MEF Okulları'nın kurucusu ve sahibi olan Arıkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum İbrahim Arıkan'ın özel kalem müdürü Nevhiz Süer Çırpılı'nın, kooperatif vaadiyle paraları toplayıp ortadan kaybolduğu iddia edildi. Çırpılı'nın, dolandırıcılığı sırasında eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün de adını kullandığı ileri sürüldü.

MEF Okulları'nın kurucusu ve sahibi olan Arıkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum İbrahim Arıkan'ın özel kalem müdürü Nevhiz Süer Çırpılı'nın, kooperatif vaadiyle paraları toplayıp ortadan kaybolduğu ileri sürüldü.

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Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un iddiasına göre , Nevhiz Süer Çırpılı, hayali kooperatife üye toplarken eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün de adını kullandı. "Kooperatifimizi Mustafa Sarıgül'ün desteğiyle kurduk. O da işin içinde var" diyerek para toplayan Çırpılı, kendisine para kaptıran bazı üyelerin "Mustafa Sarıgül'e gidip konuşacağız" demesi üzerine, "Yanlış anlamışsınız ben Mustafa Sarıgül demedim, Mustafa Erdoğan dedim" diyerek bu kez de üyelerin ulaşması hayli zor olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın adını kullandı.

Mağdurlardan Zeynep Nimet Önol 72 bin 500 TL, Gülay Deniz Şimşek ise 142 bin TL'yi Nevhiz Süer Çırpılı'ya gönderdiklerini, yatırdıkları paranın karşılığında kendilerine senet verildiğini belirterek, Çırpılı'nın üyelerin kendisini sıkıştırması ve yargı yoluna başvurması üzerine üzerine kayıtlı taşınmazları devrettiğini belirtiyor.

Gazeteci üyelerden ana akım medyada çalışan bir üye parasını tahsil etmeyi başarabilmiş. Bir diğer gazeteci üye ise henüz parasını alabilmiş değil. Üyelerin geçen hafta Çırpılı'ya ait Levent'teki Mavi Dünya Anaokulu'nda toplanmasına karşılık Çırpılı'ya ulaşamadılar.