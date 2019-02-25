Yıldırım: Ne o, çay vermiyor musunuz?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı seçimi sırasında yaşananlardan bazılarını aktardı. Selvi, Binali Yıldırım'ın çayın gecikmesi üzerine kuliste Ne o, çay vermiyor musunuz?" diye takıldığını belirtti.

Abdulkadir Selvi, "Seçim sonrasına dönük hesaplar başladı" başlığıyla yayımlanan yazısında "Meclis Başkanlığı seçimi nedeniyle milletvekilleri yerel seçim çalışmalarına bir günlük ara verince Meclis kulisleri hareketliydi. Genel Kurul salonunda Meclis Başkanlığı seçimi için turlar devam ederken iktidar ve muhalefet kulislerinde yerel seçimler konuşuluyordu" ifadesini kullandı.

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oylamadan önce Meclis'e gelmişti. Bahçeli, MHP milletvekilleriyle birlikte kalabalık bir heyet halinde Genel Kurul salonuna girerken, Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya başta olmak üzere AK Parti milletvekilleri ile tokalaşıp ayaküstü sohbet etti. AK Partililerle Bahçeli arasında sıcak diyaloglar yaşandı" aktarımında bulunan Selvi, şöyle devam etti:

"Mustafa Şentop, oylama başlamadan 1 dakika önce kulise girdi. Sonucu belli bir oylama olduğu için uzun bir tebrik kuyruğu oluştu. Meclis bürokrasisi yeni başkana jest yapıp, menüyü Tekirdağ yemeklerine göre düzenlemişti. Milletvekillerine 'Tekirdağ köftesi', 'Rumeli patates çorbası' ve 'Rumeli beğendisi' ikram edildi. Meclis Başkanlığı seçimini izlemek üzere Şentop'un ailesi de locada yerlerini almışlardı.

Meclis Başkanlığı'ndan istifa ederek İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı olan Binali Yıldırım, ikinci tur oylama sırasında Meclis'e geldi. Oyunu kullandıktan sonra bir grup milletvekili ile Meclis'teki makamına geçti. Binali Bey üçüncü tur oylama öncesinde yeniden geldi. Kuliste bir süre ayaküstü sohbet ettik, cumartesi günü Pendik programını izlemek üzere sözleştik. Binali Bey oyunu kullandıktan sonra kulise çıktı. Çay gecikince 'Ne o, çay vermiyor musunuz?' diye takıldı. Açlığını ise kulise getirilen çay ve tostla giderdi. Sonuçların açıklanmasına yakın AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un daveti üzerine Genel Kurul salonuna girdi. Halef-selef oldukları Mustafa Şentop ile AK Parti Grup başkanı Naci Bostancı'nın arasına oturdu. Sonuçlar açıklandığında Şentop'u ilk tebrik eden Binali Yıldırım oldu. Meclis'in 29. Başkanı seçilen Şentop mutluydu. Teşekkür konuşmasında "Allah beni size ve aziz milletimize karşı mahcup etmesin" dedi.

KULİSLERDEN İZLENİMLER

© Fotoğraf : İHA Meclis Başkanı Şentop: Yumuşak bir lisan şart

Şentop, konuşmasını tamamladıktan sonra ilk olarak Devlet Bahçeli'nin yanına giderek teşekkür etti. Meclis Başkanlığı seçimini tamamladıktan sonra Meclis, seçimlerin sonuna kadar tatile girdi. Meclis Başkanvekili Celal Adan oturumu kapattı ancak Genel Kurul salonunda tebrik kuyruğu bir süre devam etti. AK Partililer ortalarına Mustafa Şentop ve Binali Yıldırım'ı alarak hatıra fotoğrafı çektirmeden Meclis'e veda etmediler.

Meclis Başkanlığı seçimi sırasında iktidar ve muhalefet kulislerinin nabzını tutmaya çalıştım. İki ayrı kulis vardı ama tek bir gündem maddesi hâkimdi. Yerel seçimleri konuşuyorlardı. Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu oylama arasında bir ara kulise çıkıp milletvekilleriyle sohbet ettiler. Meral Akşener'in milletvekili olmaması nedeniyle İYİ Parti milletvekilleri, bu tür oturumlarda liderlerini başlarında görememenin eksikliğini yaşıyorlar."