AK Partili Ünal: Anketler 31 Mart için kanaat vermiyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yeni askerlik düzenlemesine ilişkin, "Nisan ayında şekillenir ve TBMM gündemine gelir" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Anketlere güvenim yok" sözlerini değerlendiren Ünal, "Gündem anlık değişiyor. Sahadan aldığınız veri 31 Mart'taki sonuca dair bir kanaat vermiyor" ifadesini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, NTV canlı yayınında Özgür Akbaş'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ünal'a yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar şöyle:
Farklı bir seçim atmosferi var. Beka sorunu çok fazla dile getiriliyor. 31 Mart seçimleri bir beka seçimi midir?
Yerel seçimlerde doğal olarak ülkenin genel siyaseti konuşulmaya devam ederken illerde de her belediye başkanı kendi gündemini konuşur. Her ilde belediye başkan adaylarımız projelerini kamuoyu ile paylaşıyorlar. Bir de ülkenin genel siyaseti var. Parti genel başkanları tarafından taşınan. Bu ikisini ayrı ayrı değerlendirmek lazım. 'Neden yerel seçim konuşulmuyor' demek doğru değil. Çünkü genel siyaset de konuşulmaya devam edecek. Bugün dünyaya baktığınızda insanların kendisini güvende hissettikleri pek fazla yer de gözükmüyor. Türkiye'nin son 5 yıldan beri yaşadıklarına baktığınızda hem 15 Temmuz hem sonrasındaki Türkiye'ye dönük ekonomik tehditler bunlara baktığınızda Türkiye'nin en güçlü yönü Türkiye'de siyasetin yüksek bir konsolidasyon sağlamış olması. Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu bütünlük büyük avantaj. Dün bir video düştü televizyonlara. Şişli'de CHP'nin belediye başkan adayı ve HDP'nin Şişli ilçe başkanı Türk bayrağını ve Atatürk'ün önünde Türkiye'nin bir bölgesini Kürdistan olarak nitelendirip nasıl bir birliktelik oluşturduklarını anlatan bir video. Bugüne kadar milletimize gerçekleri söylemekten başka bir şey yapmadık. Siyaset iradeyle yapılır, irade yoksa vesayet var demektir. Memleket meselesi olduğunda bütün siyasi partiler kenetlenir.
'CHP'NİN BİR ŞEYLERİ SULANDIRMADA ÜSTÜNE YOK'
Domates, patlıcan, biber fiyatları çok konuşuldu. Tanzim satışlarla fiyatlar dengelenmeye çalışılıyor, bu ekonomik sürecin seçimlere etkisi olur mu?
Son 20 günde 10'dan fazla ile gittim. İnsanlar bize 'burada ne zaman tanzim satış açacaksınız?' diye soruyorlar. Vatandaşımıza ucuz sebze-meyve sunmak negatif bir şey değil, pozitif bir şey. Sebze-meyve fiyatları da bizim için o kadar önemlidir. CHP'nin bir şeyleri sulandırmada üstüne yok. Sebze-meyve fiyatlarında istismar varsa hükümet buna da müdahale eder. On binlerce sorun çözdük, yeni sorunlar çıktıkça çözüyoruz. Muhalefet her sorun çıktığında felaket tellallığı yapıyor.
Muhalefet çok iddialı, 5 metropolde önde olduklarını ifade ediyorlar. Size gelen bilgiler nasıl? Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık anketlere güvenim kalmadı" dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2014'e kadar seçimin gündemi psikolojisi oluşuyor sandığa kadar bunlar değişmiyor. 2014'te bir şey oldu, dijital sönüşümün sonucu olarak sosya medya seçimin gündemini, seçmen davranışına etki eden faktörleri günlük değiştirmeye başladı. Sahadan veriyi çektiğiniz andaki psikoloji ve gündemi çekiyorsunuz. 1 gün sonra sahadan aldığımız veri değişmiş oluyor. Gündem anlık değişiyor. Sahadan aldığınız veri 31 Mart'taki sonuca dair size bir kanaat vermiyor. Günlük olarak sahayı kontrol ediyoruz. Şu anda özellikle sosyal medyada Twitter üzerinden FETÖ'nün maskeli fake hesapları her gün operasyon yapıyorlar. Bunlar kimi zaman İslamcı hesaplar, kimi zaman solcu hesaplar görünümünde, kimi zaman AK Partili hesaplar görünümünde. Biz buna karşı fake bot hesaplar değil gerçek kişiler 1.5 milyon AK Parti teşkilat mensubu dijital genel merkez oluşturduk. 1.5 milyon teşkilat mensubumuz sosyal ağlarda gerçek kişilikler olarak bu algı operasyonuna dönük mücadele ediyorlar. Orada fake hesaplara karşı hakikati AK Parti'nin siyasetini hakkıyla savunuyorlar.
Tek tip askerlik ne zaman gelir? Nisan ayında beklemeli miyiz?
Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem Cumhurbaşkanımız hem de grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayı içerisinde bu şekillenir ve TBMM'nin gündemine gelir, öyle gözüküyor.
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